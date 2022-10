Oman rokotteen kehittäminen Tampereen yliopistossa kannattaa, vaikka työ kestää pitkään.

Tampereen yliopistossa on keväästä 2020 lähtien kehitetty rokotetta sars-CoV-2-viruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan. Jos kaikki etenee suunnitellusti, on mahdollista, että ensimmäiset faasi I -vaiheen rokotekokeet ihmisillä päästään aloittamaan jo vuoden 2024 aikana (AL 15.10.).

Ennätyksellisen nopeasti valmistuneet mrna-koronarokotteet kehitettiin isolla rahalla isoissa lääkeyhtiöissä. Yliopistoissa tilanne on toinen, sillä raha on tiukassa ja tutkijat ja tutkimusryhmät joutuvat hankkimaan valtaosan rahoituksesta itse. Se vie aikaa, eikä ole helppoa, sillä rahaa on Suomessa jaossa niukasti ja kilpailu on kovaa.

Jos ja kun Tampereen yliopiston koronarokote etenee siihen vaiheeseen, että sitä voidaan kokeilla ihmisillä, rahaa tarvitaan paljon lisää. Käytännössä mukaan on houkuteltava rahakkaita sijoittajia ja iso lääkeyritys.

Se ei ole helppoa, sillä rokotekehitykseen liittyy aina riskejä ja yllätyksiä, jotka voivat tulla vastaan hyvinkin myöhäisessä vaiheessa.

Omat koukeronsa on myös patenttien suojaamisessa ja kaupallistamisessa. Siinä suomalaiset yliopistot eivät lukeudu maailman terävimpään kärkeen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tietokannan mukaan maailmassa on jo yli 170 koronarokotetta kliinisissä kokeissa. Onko Tampereen yliopiston järkevää tehdä tutkimusta alalla, jossa yrittäjiä on näin paljon? Vastaus: Kyllä, ehdottomasti.

Tampereella kehitettävä rokote olisi tehokkaampi ja se antaisi pitempiaikaisen suojan kuin tällä hetkellä käytössä olevat mrna-rokotteet. Rokote estäisi myös tartunnat. Sitä nykyiset rokotteet eivät tee. Rokote antaisi suojan myös virusmuunnoksia vastaan. Näin monipuoliselle rokotteelle on aina käyttöä.

Rokotetta aiotaan tuottaa itse merkittäviä määriä omassa laboratoriossa faasi I -ihmiskokeita varten. Ajatus on kiehtova, sillä Suomen oma rokotetuotanto on ajettu alas.

Tampereella ei kehitetä rokotetta ainoastaan covid-19-tautia vastaan. Rokotetta kehitetään myös muita kuin koronaviruksen aiheuttamia tauteja vastaan. Yksi keskeinen tavoite on kehittää skaalattavia rokotealustoja, joita voidaan muunnella eri taudinaiheuttajiin sopivaksi.

Koronapandemia on osoittanut, että omaa rokotetuotantoa tarvitaan, jotta pääsemme tekemään tarvittavia rokotteita itse olematta riippuvaisia ulkomaisista rokotevalmistajista. Osaajia täällä jo on. Kun seuraava pandemia iskee, rokotteita tarvitaan nopeasti. Päättäjät tarvitsevat esimerkkejä siitä, että rokotteiden valmistaminen on mahdollista myös Suomessa. Tässä on heille sellainen.