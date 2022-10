Noin joka kolmas Venäjän hyökkäystä paennut ukrainalainen suunnittelee Suomeen jäämistä.

Suomeen on saapunut arviolta 38 000 ukrainalaista hakemaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti silmittömän hyökkäyksensä 24. helmikuuta. Sisäministeriö selvitti ukrainalaisten tilannetta kuluneen kesän aikana. Ministeriön kyselystä selviää, että noin joka kolmas suunnittelee Suomeen jäämistä. Kuitenkin lähes 40 prosenttia vastanneista kertoi, että tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole vielä selvillä.

Kyselyyn vastasi yli 2 100 ukrainalaista. Ministeriö toteaa, että vastaukset eivät anna kattavaa kuvaa, mutta ne kertovat yleisesti hyvin pitkälti siitä, mikä Suomessa hyökkäystä paenneiden ukrainalaisten tilanne nyt on ja mitkä ovat heidän tarpeensa.

Yksi merkittävä asia tulevaisuuden suunnittelun kannalta on työllistyminen, ja tietenkin se, milloin ja miten Venäjän hyökkäys Ukrainassa päättyy.

Suurin osa Suomeen paenneista on korkeasti koulutettuja. Lähes puolella vastanneista on ylempi korkeakoulututkinto. Suurimmiksi ongelmiksi työllistymisessä mainittiin kielitaidon puute ja se, että byrokratia vaikeuttaa työmarkkinoille pääsyä. Arvioiden mukaan yli 80 prosenttia Suomeen tulleista on naisia ja lapsia. Yli 70 prosenttia ilmoitti, että he haluavat työskennellä Suomessa.

Tästä syystä työmarkkinoille pääsyä on helpotettava kaikin keinoin, jotta ukrainalaisten osaamisen hyödyntäminen pystytään maksimoimaan. Kielten oppimista on helpotettava ja mahdollisuuksia siihen laajennettava. Esimerkiksi Tampereella toimiva Ukraina-talo järjestää kieliopintoja koko ajan. (AL 21.10.)

Pirkanmaan TE-toimistossa oli lokakuun puolessa välissä noin 300 Ukrainasta paennutta rekisteröitynyttä henkilöä. Heistä työssä oli noin 35 asiakasta ja lähes sata koulutuksessa. TE-toimisto huomauttaa, että kuten koko Suomessa, myös Pirkanmaalla ukrainalaisia on työllistynyt niin, ettei heistä ole merkintää tilastoissa.

Myös Pirkanmaalla näkyy se, että monet paenneista ovat hyvin koulutettuja, mutta suoraan työelämään siirtyminen voi olla hankalaa juuri kielitaidon puutteen takia. Siksi he ovat hakeutuneet työtehtäviin, missä kielitaitoa ei tarvita niin paljoa. Koko Suomen mittakaavassa näihin kuuluvat muun muassa maatalous-, siivous- ja ravintola-alat.

Osaajapula näkyy tällä hetkellä monilla aloilla hoivasta it-asiantuntijoihin läpi Suomen. Juuri heitä on paennut Ukrainasta Suomeen. Kotimaan jättäminen ja mahdollisesti uuden elämän aloittaminen toisaalla ovat sanoin kuvailematon muutos. Tässä muutoksessa on oltava jokaisen tukena ja auttaa ihmisiä uuden alkuun.