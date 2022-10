Lähiopetus on saatava kuntoon peruskouluissa

Peruskouluihin pitää saada lisää opettajia ja erityisopettajia.

Koronapandemian aikana suomen kieleen juurtui joukko uudissanoja, kuten etä- ja lähityö sekä etä- ja lähiopetus. Näistä lähiopetus on tärkein sana. Se ymmärretään opetukseksi, jossa opettaja ja oppilas ovat fyysisesti samassa tilassa. Sanan käytössä kannattaisi kuitenkin olla tarkempi.

Lähiopetuksesta on turha puhua, jos opetusryhmä on liian iso. Lähiopetuksesta on turha puhua myös silloin, jos erityisopetusta ei ole tarpeeksi tarjolla.

Opettajien ammattijärjestö OAJ suositteli 2019, että perusopetuksen 1-2-luokilla opettajalla olisi tunnilla enintään 18 oppilasta ja sitä ylemmillä luokilla 20 oppilasta, ja että opettajamitoitus säädettäisiin koulutukseen järjestäjää velvoittavaksi.

Viime vuonna OAJ kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen epäselvistä ohjeista oppilaiden erityisen tuen antamisessa. Kantelun mukaan tuhannet oppilaat eri puolilla maata ovat jääneet vaille kokoaikaista erityisopetusta.

Molemmat ovat vahvoja signaaleja siitä, että ryhmäkoot ovat liian usein liian isoja eikä erityisopetus kohdennu kunnolla, mikä haittaa koko ryhmän oppimista.

Huolestuttava on myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n tuore raportti. Sen mukaan Suomen nuorten aikuisten koulutustaso on tipahtanut keskitason alapuolelle.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) reagoi raporttiin twiittaamalla, että ”korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä pysyvästi, pysyvällä lisärahoituksella”. Tämä on tarpeen, mutta se ei yksin riitä. Yhtä tärkeää on saada lisää opettajia ja erityisopettajia peruskouluihin, jotta nuorille päästään antamaan todellista lähiopetusta.

Lähiopetus on tärkeää myös ylemmissä opinnoissa. Onneksi korkeakouluilla onkin jo palattu lähiopetukseen. Etenkin syksyllä aloittaneista uusista opiskelijoista pidetään nyt hyvää huolta ja heidän opetuksensa on lähes täysin lähiopetusta. Huoli koronapandemian aikana opintonsa aloittaneista opiskelijoista ei ole silti poistunut.

Eurooppalaisista opiskelijoista pandemian aikana tehtyjen tutkimusten mukaan yli puolet tutkimuksiin osallistuneista raportoi ahdistuneisuutta ja yli 60 prosenttia masennuksen ja stressin oireita.

Pandemian aikana opintonsa aloittaneiden hyvinvoinnin tutkimisessa riittää tutkijoille työtä vielä vuosiksi. Tutkimuksen ohella koulujen ja korkeakoulujen on syytä edelleen panostaa paitsi lähiopetukseen myös opiskelijoiden terveydenhuoltoon ja opintojen ohjauspalveluihin.