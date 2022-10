Sähköautojen 2 000 euron hankintatukien piti riittää ensi vuodelle, mutta toisin kävi.

Tuen hakuajan piti alkujaan jatkua ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Ei jatku. Ensi vuodelle varattu määräraha siirtynee tälle vuodelle, mutta muuta ei näillä näkymin tämän miljoonan euron lisäksi ole luvassa. Miljoona euroa riittää 500 autoon.

Tukea on saanut korkeintaan 50 000 euron hintaisen uuden täyssähköauton hankintaan. Tukia voi edelleen jonottaa odotellessa määrärahan varmistumista, mikä on eduskunnan käsissä.

Täksi vuodeksi myönnettiin aiemmin yhteensä 17 miljoonaa hankintatukea henkilöautoja varten, mikä riitti 8 500 autokaupan tukeen. Traficomin tilaston mukaan tämä määräraha on käytetty loppuun, mutta pakettiautojen tuista on varattu vasta kolmannes ja kuorma-autojen tuista vajaa viidennes. Kuljetuskaluston tuet jatkuvat ensi vuoden puolellakin.

Suomessa oli elokuun lopussa liikenteessä noin 37 000 täyssähköautoa ja hybridejä vajaa 100 000. Osuus koko 2,8 miljoonan henkilöauton kannasta on pieni. Liikenneministeri Timo Harakan (sd.) mielestä tuki jouti silti loppua, koska sähköautot käyvät muutenkin kaupaksi ja tuki oli tarkoitettu vain siirtymäajaksi.

Perustelut ontuvat. Sähköautojen osuus uusien henkilöautojen tilauksista on laskenut kevään ja kesän huipusta syksyn aikana. Parhaimmillaan täyssähköautoja oli jopa kolmannes uusista tilauksista, nyt neljäsosa. Taustalla on ainakin sähkön hinnan ja myös korkojen nousu, sillä sähköautot ovat noin 20 000 euroa kalliimpia kuin polttomoottoriautot ja lainarahan hinta on noussut.

Sähköautojen osuus rekisteröidyistä uusista autoista on tänä vuonna ollut noin 15 prosenttia. Sähköistymisen vauhti on ollut hidas verrattuna naapurimaihin, eikä liikenteen vihreä siirtymä ole kuin alussa. Suomea entuudestaan paljon avokätisemmät Ruotsi ja Norja jakavat sähkötukia myös ensi vuonna.

Pienituloinen ei pysty kuin kuolaamaan uutta täyssähköautoa. Hyvätuloiselle, joka haluaa uuden Teslan, tuki ei ole kovin tärkeä. Näiden välissä on iso joukko autoilijoita, jotka haluavat vaihtaa 40 000 euron budjettimallin noin 20 000 euron välirahalla. Heille parin tonnin tuki on voinut olla kaupan sinetti.

Mitä hitaammin autokanta sähköistyy, sitä enemmän tarvitaan kalliita biopolttoaineita jakeluvelvoitteen noustessa, jotta päästövähennystavoitteet saavutetaan. Se taas nostaa niiden autoilijoiden kustannuksia, jotka eivät ole pystyneet sähköautoa hankkimaan. Tämä nakertaa pelivaraa sähköauton ostoon myöhemminkin.