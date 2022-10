Asiantuntijoiden mukaan koronavirus ei enää täytä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä.

Syksyn koittaessa koronatartunnat ovat jälleen lisääntyneet Suomessa. Myös monet muut Euroopan maat ovat varoittaneet uudesta korona-aallosta.

Asiantuntijoiden mukaan koronavirus ei enää täytä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä. Tätä mieltä on tartuntatautien neuvottelukunta, johon kuuluu muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien edustajia.

Lain mukaan tartuntatauti katsotaan yleisvaaralliseksi, jos taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen, ja taudin leviäminen voidaan estää karanteeneilla ja eristyksellä. Kolmas kriteeri ei koronan kohdalla enää täyty, sillä tartunta on hyvin yleinen ja toimenpiteiden kohdistaminen on mahdotonta.

Taudin luokituksen muutoksesta päättää käytännössä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Kiuru on tuskin etujoukoissa julistamassa koronan vaarattomuutta, sillä juuri viikonloppuna hän kommentoi huolestuneena koronakuolemien määrää ja pohti tarvetta uudelle maskisuositukselle.

Suurin osa sairastaa koronan lievänä, ja rokotukset suojaavat edelleen hyvin vaikealta taudilta. Korona on kuitenkin tullut jäädäkseen. Rokotus tai sairastettu tautikin antavat vain väliaikaisen suojan.

Korona on edelleen vaarallinen tietyille ryhmille. On tärkeää, että etenkin riskiryhmät ja iäkkäät huolehtivat nyt rokotesuojansa ajan tasalle. Kaikkein haavoittuvimmille voi olla myös tarpeen harkita lisäsuojausta pahimman tartunta-aallon ajaksi, kuten paluuta maskeihin ja turvaväleihin.

Jokainen voi omalta osaltaan pienentää koronariskiä huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta ja pysymällä kotona, jos flunssaoireita ilmenee.

Jos taudinkuva pysyy nykyisellään, on epätodennäköistä, että Suomessa otettaisiin enää käyttöön aiempien vuosien kaltaisia tiukkoja suosituksia tai sulkutoimia.

Eri asia on, jos viruksesta kehittyy täysin uusi variantti, joka aiheuttaa laajasti vakavaa tautia ja jolle rokotteet eivät enää antaisi suojaa. Korona on osannut yllättää aiemminkin.

Nyt BF.7-variantti on ottamassa jalansijaa Kiinassa ja myös osassa Eurooppaa. Uutta alavarianttia on löytynyt jo Suomestakin.

Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka hyvin sairastettu koronatauti tai rokotukset suojaavat uutta viruskantaa vastaan. Varmaa on kuitenkin se, että koronavirus on tänäkin syksynä ja talvena osa arkeamme.