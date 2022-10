Fortum selvittää suurten ja pienten ydinvoimaloiden rakentamista.

Viimeisimmän vuoden mittaan on eletty täysin arvaamattomien energian hinnan muutosten aikaa. Sähkölasku on saattanut kymmenkertaistua, kun sopimus on ollut katkolla. Kulutetun energian pörssihinta on voinut olla mitä tahansa nollasta yli euroon kilowattitunnilta. Öljylämmittäjä on havainnut laskunsa kallistuneen lähes 60 prosenttia vuodessa, viimeisimmän kuukauden aikana neljänneksen.

Äkkinäiset muutokset ovat myrkkyä kuluttajalle. Suomessa valtio on tehnyt hyvin vähän lievittääkseen kotitalouksien kustannusten nousua. Sähkölaskuihin on tulossa apua vasta ensi vuonna, ja sitäkin saavat käytännössä vain sähkölämmittäjät. Liikennepolttonesteiden tuet ovat vaatimattomia työmatkavähennysten ja jakeluvelvoitteiden hienosäätöjä.

Tampereella kaupungin ja sen omistaman sähkölaitoksen on pitänyt keskustella keinoista, joilla sähkön hintaan voitaisiin vaikuttaa. Yhtälö voi jäädä ratkaisematta. Asia tuli julkisuuteen reilu kuukausi sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut sen verran, että sähkölaitos julkisti ensin 20 miljoonan euron riskivarauksen tulosennusteeseen ja haki myöhemmin kaupungilta 150 miljoonan takausta lainalle, jota se voi tarvita sähkökaupan vakuuksiin.

Samalla meni viesti kuntapoliitikoille: markkinatilanne on niin hankala, että yhtiöllä on tekemistä jo nyt kaupungin 20 miljoonan osinkojen varmistamiseksi. Elokuun tulosraportin perusteella loppuvuoden pitäisi kylläkin olla katastrofaalinen, jotta riski toteutuisi, sillä kuluvan vuoden nettotulosennuste oli 47 miljoonaa euroa. Yhtiön vaikeimman liiketoiminta-alueen eli sähkön myynnin osuus oli viime vuonna kuitenkin vain reilu neljännes liikevaihdosta.

Neste kertoo ensi viikolla erinomaisesta osavuosituloksestaan, mutta muita energiayhtiöitä koettelee sama epävarmuus kuin asiakkaitakin. Askel vakauteen tuli, kun Fortum julkisti maanantaina pitkästä aikaa myönteisen uutisen. Yhtiö kertoi selvittävänsä lisäydinvoiman rakentamisedellytyksiä, niin suuren laitoksen kuin pienydinvoimaloiden. Jälkimmäisten kapasiteetti on pienimmillään samaa kokoluokkaa kuin joulukuussa valmistuvan Naistenlahden 3. voimalan sähköntuotannon 50 megawattia. Selvityksiin menee kuitenkin pari vuotta, rakentamispäätöksiä tehdään ”myöhemmin”.

Vakaa ja päästötön perusvoima on Suomen omavaraisuuden avain. Äkkiä lisättyä tuulivoimalakapasiteettia on tämän vuoden jälkeen jo enemmän kuin ydinvoimaa, mutta voimalat seisovat kovilla pakkasilla tyhjänpantteina. Puunpoltto ei auta, ja EU-parlamenttikin suhtautuu siihen karsaasti.