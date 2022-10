Suomella on maaperässä ilmastomurhe

Turvepeltojen vähentämiseksi ei ole EU:ssa eikä Suomessa laitettu tikkua ristiin.

Suomen ympäristökeskus esitteli tiistaina Reilu ruokamurros -raportin. Se tähtää kasvihuonepäästöjen vähentämiseen suomalaisessa ruuantuotannossa. Tarkoitus on, että raportin johtopäätöksiä pääsisi ensi kevään hallitusohjelmaan.

Raportti suosittelee turvepeltoviljelyn vähentämistä ja ruokavaliomuutosta: lihaa ja maitotuotteita pitäisi kuluttaa vähemmän, millä taas olisi suuria vaikutuksia maataloustuloon.

Ajoitus voisi olla otollisempi. Venäjän hyökkäyssota uhkaa aiheuttaa maailmanlaajuisen ruokakriisin. Suomessa huoltovarmuus on noussut vastaansanomattomaksi opinkappaleeksi, ja ruuantuotannossa vannotaan mahdollisimman korkean omavaraisuuden nimiin. Raportti esiteltiin tiistaina samaan aikaan kuin Ilmatieteen laitoksen tutkijat kertoivat ilmastotutkimuksesta ja -muutoksesta.

Ruokasektori aiheuttaa 28 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä, eivätkä päästöt ole pienentyneet. Niistä 90 prosenttia tulee alkutuotannosta. Turvepeltojen osuus peltoalasta on 11 prosenttia, mutta päästöistä peräti puolet. Päästöjä syntyy yhtä paljon kuin alas ajetusta turpeen poltosta, jota tosin on pitänyt elvyttää, jälleen huoltovarmuuden nimissä.

Turvepeltojen vähentämiseksi ei ole EU-tasolla eikä Suomessa laitettu tikkua ristiin. Hehtaarimääriin perustuvat tuet ja kansalliset luonnonhaittakorvaukset kannustavat viljelemään niin isoa alaa kuin voi. Tuet ovat tehneet peltojen raivaamisesta lisäpinta-alaa tarvitseville kotieläintiloille kannattavampaa kuin pellon osto tai vuokraus. Tuottajia on turha syyllistää, jos nämä pyrkivät parantamaan tulostaan.

Turvepeltoja on Suomessa 260 000 hehtaaria, joista kaksi kolmasosaa on nurmella ja loput viljalla. Niitä on eniten Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Taloudellisesti tärkeimpiä ne ovat Kainuussa ja Lapissa. Viljelyalan vähentäminen vaatisi päästövähennyspalkkioita ja vähintään siirtymäajan korvauksia. Alkuun voisi päästä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Jyrki Niemen mielestä Etelä-Suomen heikkotuottoisista pelloista.

Ruokavalioremontti tarkoittaisi liha- ja maitotuotteiden korvaamista kasviproteiinilla ja kalalla. Päästövähennys voisi olla jopa 20–40 prosenttia, kun mukaan lasketaan koko ketju rehuntuotantoineen.

Jo keväällä piti esiteltämän hallituksen ilmastoruokaohjelma, mutta mikäli nykyisestä maa- ja metsätalousministeristä Antti Kurvisesta (kesk.) on kiinni, odottavan aika tulee pitkäksi. Ruokamurros-raportissakin esitellyt ruokavaliomuutokset on tiettävästi pyyhitty tästä ohjelmasta.