Suomen työvoimapula jatkuu taantumassakin, jollei tekijöitä saada muualta apuun.

Helpolla ei edes sodan aikana löydy työnantajatahoa, joka väittäisi tärkeimmäksi kasvun esteeksi jotakin muuta kuin työvoimapulaa. Suunnilleen joka toinen yritys, hiukan alasta riippuen, manaa samaa murhetta.

Työvoimapula kummitteli keulapaikalla myös Suomen yrittäjien kyselyssä. Eroon siitä voisi yrittää päästä kymmenkohtaisella ohjelmalla. Yrittäjät muun muassa alentaisi sivukuluja, lisäisi paikallista sopimista ja helpottaisi henkilöperusteista irtisanomista. Pitäisi siis voida työllistää halvemmalla ja joustavammin.

Yrittäjät vauhdittaisi työperäistä maahanmuuttoa. Muuten lopumme vanhentuessamme kesken. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto nimesi kirjansa samassa hengessä, Puuttuvat puoli miljoonaa.

Työvoimapula ei hellitä edes Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamassa taantumassa kuten aiemmin heikkoina aikoina. Avoimia työpaikkoja on Suomessa edelleen yli 100 000. Palvelualojen työnantajat Palta ennustaa, että työllisyyden kasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, mutta krooninen tekijäpula on ja pysyy. Taantuma näkyy ensi vuonna niin, että palvelualan työllisten määrä kasvaa ensi vuonna enää vajaalla 8 000:lla, kun tänä vuonna määrä on noin 30 000.

Rekrytointivaikeuksia pitää yllä väestön ikääntyminen. Yli 60-vuotiaiden osuus työllisistä on kasvanut finanssikriisin jälkeen kahdeksasta kahteentoista prosenttiin. Tämä näkyy osa-aikatyön kasvuna, minkä takia tehtyjen työtuntien määrä ihmistä kohti on laskenut. Osa-aikaista tekee jo lähes puoli miljoonaa. Tämä on heijastus Ruotsista – maa pysyy parhaana varttuneiden työllistäjänä, kun nämä jaksavat painaa lyhyttä päivää.

Paltaa on syytä kuunnella siksi, että yksityiset palveluyritykset työllistävät miljoona ihmistä ja ala on 2000-luvulla synnyttänyt valtaosan eli 330 000 uutta työpaikkaa Suomessa.

Suomessa on tähän mennessä helpotettu erityisasiantuntijoiden maahantuloa, mihin on vaadittu käytännössä korkeakoulututkintoa. Nyt valtion pitäisi havahtua siihen, että työläisiäkin tarvitaan. Palveluala vetäisi mutkat suoriksi: työperäinen maahanmuutto pitää siirtää työ- ja elinkeinoministeriölle, työvoiman saatavuusharkinnasta joutaa luopua ja työlupakäsittely tulee puristaa viikkoon. Tekemistä on siinäkin, että suomalaisia saadaan liikkumaan työn perässä.

Uusia keinoja tarvitaan viimeistään ensi keväänä syntyvän hallituksen ohjelmaan, jotta työnantajilla riittää mistä ottaa, kun seuraavaa talouskasvua aletaan rakentaa ensi vuoden loppupuolella.