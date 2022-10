Tampereen kehittämisessä on otettava seuraava askel

Tampere on Suomen vetovoimaisin ja dynaamisin kaupunki. Seuraavaksi pitää kehittää viihtyisyyttä.

Aamulehti

Viime vuodet olemme saaneet seurata iloiten Tampereen vauhdikasta kehitystä ja ennakkoluulotonta asennetta.

Kuusi vuotta sitten marraskuussa avattiin Suomen pisin maantietunneli, joka samalla mahdollisti uuden kaupunginosan rakentamisen huippupaikalle Näsijärven rantamaisemiin.

Aivan samoihin aikoihin tehtiin merkittävä päätös, kun valtuusto sanoi kyllä raitiotiehankkeelle.

Vain muutaman kuukauden kuluttua keväällä 2017 keskustassa alkoi toinen jättihanke, kun nykyistä Nokia-areenaa alettiin pystyttää rautatien päälle.

Näiden jättiprojektien seurauksista voimme nyt nauttia. Rantatunneli helpottaa liikenteen kulkua itä-länsisuunnassa merkittävästi. Ranta-Tampellasta on kehittynyt jo nyt yksi Tampereen uusista helmistä. Raitiotie tuo keskustan lähemmäs huomattavan monelle tamperelaiselle ja mahdollistaa Hervantajärven ja Näsisaaren kaltaisten uusien asuinalueiden rakentamisen.

Nokia-areena on maamerkki, joka vetää Tampereelle maailmantähtiä ja maailmanmestaruuskilpailuja, ilahduttaa hyvällä sijainnillaan kaupunkilaisia sekä tuo merkittävän potin kaupungin kassaan.

Viime vuosikymmenen isojen päätösten vaikutukset näkyvät suoraan lukuisissa tutkimuksissa, joissa Tampere on noussut Suomen halutuimmaksi ja vetovoimaisimmaksi kaupungiksi.

Hyvänolontunteeseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua. Kasvu ja tehokkuus pitää muistaa tulevaisuudessakin, mutta samaan aikaan on tärkeä ottaa askel eteenpäin.

Dynaamisuudessaan Tampere voittaa esimerkiksi Turun 100–0. Mutta kuinka moni voi väittää, etteikö kesäillan tunnelma Turun Jokirannassa ole jotain ihan muuta kuin Ratinan suvannon laivaravintolassa?

Tampereen seuraava askel pitää olla keskustan viihtyisyyden määrätietoinen kehittäminen. Hyvänä esimerkkinä voi pitää juuri Ratinan ympäristöä, jonka ainutlaatuisuus tällä hetkellä on huonosti käytössä. On hienoa, että kaupunki on nyt aloittanut alueen kehittämisen.

Keskeistä on myös viihtyisien ulkoilureittien lisääminen ja viheralueiden kytkeminen osaksi kaupunkikuvaa.

Konsulttiyhtiö Rambollin tekemän selvityksen mukaan Tampereen keskusta-alue on Suomen kahdeksanneksi elävin. Eniten Tampere hävisi juuri viheralueiden ja virkistysreittien saavutettavuuden osalta.

Tässäkin vertailussa ainoa hyväksyttävä tavoite on nousta Suomen kärkikaupungiksi.