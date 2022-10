Neutraali sotilas on odotettu hanke

On hienoa, että puolustusvoimat lähtee selvittämään tasa-arvoisia nimikkeitä. Luutuneet käsitykset häviävät pian muualtakin.

Puolustusvoimissa aletaan selvittää ensi vuonna, josko myös siellä voitaisiin siirtyä tasa-arvoisiin nimikkeisiin. Hanke on kannatettava ja odotettu.

Tasa-arvoisten nimikkeiden käyttö on levinnyt viime vuosina tasaista tahtia. Aamulehti otti vuonna 2017 käyttöön tasa-arvoiset tittelit. Esimerkiksi varusmies on ollut pitkään varussotilas. Vaikka termiä aluksi vierastettiin, niin tänä päivänä sen käyttö on jo luontevaa.

Suomea on pidetty tasa-arvon kärkimaana kautta aikojen. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Suomessa annettiin kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille äänioikeus vuonna 1906.

Armeijassa naisten tasa-arvoinen marssi ei ole kulkenut yhtä sujuvasti. Vuonna 1991 ensimmäiset naiset lähtivät rauhanturvatehtäviin. Vasta vuonna 1995 hyväksyttiin naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Lakia oli pohjustettu useita vuosia.

Sen jälkeen saatiin odottaa tovi, ennen kuin kasarmeilla alettiin kokeilla yhteismajoitusta. Kokeilu on laajentunut tänä vuonna.

Sittemmin koko ikäluokalle on ehdotettu kutsuntoja. Kutsuntojen kaltaisia esittelytilaisuuksia pilotoidaan jo parin vuoden kuluttua.

Naisten eteneminen on ollut monilta osin johdonmukaista, vaikkakaan ei kovin nopeaa. Siksi puolustusvoimien yllätysveto tasa-arvoisista nimikkeistä onkin odotettu jatko.

On hienoa, että puolustusvoimat on laajalla rintamalla selvittämässä nimikkeiden muutosta valtionhallinnossa. Muutos ei ole välttämättä helpoin organisaatiossa, jossa perinteet ja hierarkia merkitsevät paljon.

Nimikkeiden vaihto ei suju napinpainalluksella, sillä sana varusmies on kirjattu lakiin. Siksi muutos vaatii enemmän aikaa kuin esimerkiksi yksittäisissä yrityksissä.

Vaikka uudistus on merkittävä, niin kovin suurta nimikkeiden määrää muutos ei koske. Puolustusvoimat on hoitanut leiviskänsä hyvin, sillä nykyisissäkin sotilasarvoissa on hyvin vähän sukupuolisidonnaisia nimikkeitä.

Upseereissa ei yhtään, aliupseereissa ylipursimies ja pursimies. Näiden lisäksi ovat muiden muassa tykkimies ja viestimies, jotka kaipaavat uudistusta.

Muutosta suunniteltaessa nähdään varmasti kannanottoja, jotka tuomitsevat puolustusvoimien aikeet. Sama ilmiö nähtiin silloin, kun Aamulehti alkoi puhua varussotilaista tai eduskunnan puhemiehestä puheenjohtajana. Nyttemmin tällaisia puheita ei enää ole.

Maailma on muuttunut nopeasti, uudet tuulet puhaltavat ja vaatimukset tasa-arvosta sekä yhdenmukaisuudesta vahvistuvat. Tästä saatiin todistetta viime viikolla eduskunnasta, kun suuressa salissa käsiteltiin kohuttua translakia.

Jos tasa-arvoiset nimikkeet lyövät itsensä läpi armeijassa, niin sen jälkeen on vaikea löytää linnaketta, jossa sitä ei hyväksyttäisi.