Puolustusteollisuus on pidettävä hyvässä iskussa

Osaamista syntyy vain jatkuvalla panostuksella tutkimukseen ja koulutukseen.

Suomen tuleva Nato-jäsenyys ei vähennä maan oman puolustusteollisuuden merkitystä vaan päinvastoin nostaa sen entistä tärkeämmäksi. Siksi puolustusteollisuuden iskukyvystä pitää huolehtia yhtä lailla kuin puolustusvoimien kyvykkyydestä.

Pirkanmaalta löytyy paljon puolustusteollisuutta, kuten Nammo Lapuan tehdas Sastamalassa, Patrian toiminnot Nokian Linnavuoressa ja Tampereella sekä Insta Group Tampereella.

Nammo Lapuan tykistön ja kranaatinheitinten ammuskuoret viedään nyt käsistä maailmalla. Patrian 120 millimetrin kranaatinheitinjärjestelmät ja panssaroidut pyöräajoneuvot ovat haluttuja tuotteita myös Suomen rajojen ulkopuolella. Insta Group on huipputekijä kyberturvassa ja puolustusteknologiassa.

Pullonkaula kotimaisessa puolustusteollisessa tuotannossa on kuitenkin sama kuin suuressa osassa Suomen muutakin teollisuutta: osaavan työvoiman puute.

Osaamista ja ammattitaitoa ja innovaatiokykyä ei synny ilman jatkuvaa koulutukseen panostamista. Tämä nostettiin esiin myös puolustusministeriön ja muiden ministeriöiden syyskuussa julkaisemassa tulevaisuuskatsauksessa. Siitä löytyy kylmäävä havainto:

""Koulutustaso on jäänyt jälkeen keskeisistä kilpailijamaista ja suhteellinen osaamistaso on heikentynyt. Suomen T&K-menojen suhde bruttokansantuotteeseen on pysynyt alle kolmessa prosentissa, vaikka tavoitetaso on asetettu neljään prosenttiin.”

Niin ikään opetus- ja kulttuuriministeriön tuore kansainvälinen koulutustasovertailu toteaa, että aikuisväestön suhteellinen koulutustaso tulee heikkenemään vähintään 2030-luvulle saakka.

Havainnot ovat hälyttäviä, sillä korkea koulutus- ja osaamistaso on elintärkeä osa paitsi Suomen kilpailukykyä myös puolustuskykyä. Ilman sitä ei synny innovaatioita eikä valmiutta vastata erilaisiin uhkiin nopeasti.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jälleen todistanut, että hyvin koulutetut puolustusvoimat pärjäävät alivoimaisinakin taistelukentällä paremmin kuin määrältään musertavat mutta surkeasti koulutetut hyökkääjät.

Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen ei voi panostaa liikaa. Liian vähä panostus taas näkyy nopeasti kaikilla aloilla.

Ministeriöiltä odotetaan ehdotuksia vuoden 2023 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen 11. lokakuuta mennessä. Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöitä pidättäytymään muista kuin aivan välttämättömistä määrärahalisäyksistä. Tuntuva lisäys tutkimuksen ja koulutuksen määrärahoihin olisi juuri sellainen.