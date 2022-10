Suomen taloutta on hoidettu tulevaisuuden kustannuksella – Kansakunta kaipaa kipeästi talousoppia

Miten talouden tasapainotus onnistuu nyt, kun se ei onnistunut edes hyvinä vuosina?

Suomalaisilla on kehitettävää talousosaamisessa niin yksilöinä kuin kansakuntana. Nyt vaikeina aikoina puutteet korostuvat.

Suomen talous on kasvanut moniin muihin Euroopan maihin verrattuna hitaasti. Tänä vuonna talouskasvu tyssää, ja ensi vuonna talous ei välttämättä kasva lainkaan. Valtion velkataakka sen sijaan kasvaa vuosi vuodelta. Ensi vuoden talousarvio on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 korkomenojen arvioidaan vähintään noin kaksinkertaistuvan 1,5 miljardiin euroon, mutta sekään ei välttämättä riitä. Nollakorkojen aika on ohi.

Korkojen nostolla hillitään rajua inflaatiota, jonka taustalla on muun muassa pula energiasta. Suomi ajautuu taantumaan, mikä on kuitenkin pienempi paha kuin hintavakauden täydellinen mureneminen. Väestön ikääntyminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvu ovat iso ongelma. Verotus on jo valmiiksi ankaraa.

Suomen talousarviot ovat olleet pahasti alijäämäisiä jo vuosien ajan. Koronakriisi ja Ukrainan sota kasvattivat menoja entisestään. Miten valtion talouden tasapainottaminen onnistuu vaikeina aikoina, kun se ei onnistunut edes hyvinä vuosina? Kipeät päätökset leikkauksista jäävät tulevien hallitusten murheeksi. Nyt on eletty tulevaisuuden kustannuksella. Todennäköisesti tulossa on lisää erilaisia ostovoimaa tukevia tukipaketteja, jotka eivät kuitenkaan hillitse inflaatiota – velkaantumisesta puhumattakaan.

Energian ja ruuan raju hinnannousu ja kohonneet asuntolainojen korot heikentävät kotitalouksien ostovoimaa. Kesällä kotitaloudet kuluttivat korona-aikana säästöön jääneitä rahoja, mutta nyt keskiluokkaisetkin kuluttajat joutuvat käymään menojaan ja tulojaan tarkasti läpi. Kuluttajien luottamus talouteen on ennätyksellisen matalaa. Elintaso laskee väistämättä.

Kuluttajien mahdollisuus säästää ja sijoittaa heikkenee. Vaikka pörssinäkymä on hyytävä, sijoittamista ei kannata lopettaa. Esimerkiksi kuukausisäästäminen matalakuluisiin indeksirahastoihin on edelleen kaukonäköistä.

Toisaalta monet suomalaiset ovat jo ennestään talousvaikeuksissa. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä yli 560 000. Taustalla on inhimillisiä tragedioita, mutta myös arkisten taloustaitojen puutetta.

Koko kansakunta kaipaa lisää talousosaamista. Yksi askel on lisätä taloustaitojen opetusta peruskouluissa viimeistään nyt. Sekin on hyvä muistaa, että talousuutiset ja tarkastettu tieto auttavat tekemään fiksuja oman rahan käyttöä koskevia päätöksiä.