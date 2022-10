Syyskuussa nuukailtiin niin, että Fingrid laski arviotaan huippukulutuksesta

Hetken näytti todella hyvältä. Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori pääsi koeajossa täyteen 1600 megawatin tehoonsa viime perjantaina ja oli huipussa tiistainakin. Olkiluoto teki tällöin 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä.

Samaan aikaan Loviisassa: ydinvoimalan kakkosyksikön toiminta keskeytyi lauantaina useiksi päiviksi pieneksi kuvaillun vuodon takia. Kun ydinvoimalan ykkösyksikkökin on vuosihuollossa tämän viikon perjantaihin, katosi Suomen yhteensä 12 900 megawatin tuotantokapasiteetista 1 000.

Syyssäällä Loviisan kaltaisen suurvoimalankaan katkos ei tärvele elämänmenoa. Tulee se talvikin: onneksi sähkön säästön ihanuus on käynyt suomalaisille selväksi, viimeisillekin siinä vaiheessa, kun uuden sähkösopimuksen ensimmäinen lasku on tullut.

Fingridin mukaan sähkön kulutus laski syyskuussa 7 prosenttia viimevuotisesta. Tämä on hyvin linjassa esimerkiksi Nordean kyselyn kanssa – puolet kotitalousasiakkaista kertoo säästäneensä asumismenoistaan. Yritykset pyrkivät tietenkin myös minimoimaan energiakustannuksiaan sen minkä pystyvät.

Kulutuksen laskusta kertova luku on vain yhden kuukauden ajalta, mutta kantaverkkoyhtiö on laskenut talven huippukulutusarvionsa 15 100 megawatista 14 400 megawattiin. Mikäli suomalaiset intoutuisivat 10 prosentin säästöön, sähkön tarve laskisi jo Olkiluoto 3:n tuotannon verran – se vastaa suunnilleen myös aiempaa Venäjän tuontia. Enemmällekin voi vielä olla talvella tarvetta, Fingrid huomauttaa.

Vältymme varmimmin talven kireimmillä pakkasilla sähköpulalta ja tiheimmillään jopa kahden tunnin välein kiertäviltä kahden tunnin sähkökatkoilta, mikäli nuukailumme jatkuu, kotimainen tuotanto pysyy pystyssä ja Ruotsista saadaan kulutushuippujen aikana riittävästi tuontisähköä. Pohjois-Ruotsin ja Norjan vesitilanne on niin hyvä, että Fingrid uskoo saavansa pohjoisen siirtokapasiteettinsa täyteen. Ongelmana on kuivempi Etelä-Ruotsi, jonka tuotannolle on Euroopassa muitakin ottajia kuin Suomi.

Pakkasista johtuvasta sähköpulasta tulisi asiakkaille ennakkovaroitus. Jakeluyhtiöt eivät ehdi varoittaa jakelukatkoksista, jos ne johtuisivat äkillisistä suurista tuotanto- tai siirto-ongelmista. Siksi kotitalouksien pitäisi varautua yllättäviin katkoihin ennakolta, mihin kaupunkioloissa monella riittää pelkkä taskulamppu ja täyteen ladattu kännykän varavirtalähde. Suurempaa kalustoa tarvitsevat ovat jo ostaneet aggregaattivalikoiman suosituimpia malleja vähiin tai loppuun.