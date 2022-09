Tunnin rata on tärkeä, mutta päärata ei saa jäädä rapakuntoon kahdeksi vuosikymmeneksi

Suomen tärkein kasvukäytävä tarvitsee nopean ja luotettavan raideyhteyden. Ja tämä taas edellyttää ripeitä päätöksiä ja varmistumista siitä, päätökset myös laitetaan toimeen.

Perjantaina julkistettiin Suomi-rata oy:n selvitys Tampere-Helsinki -välille suunnitellun Suomi-radan reittivaihtoehdoista.

Uudelle suurnopeusradalle on hahmoteltu kaksi uutta linjausta, ja nämä sisältävät vielä alavaihtoehtoja erilaisine tunneleineen ja pintaratkaisuineen. Uusia suurnopeusradan linjauksia verrataan mahdollisuuteen, että nykyisen pääradan nopeutta nostetaan rakentamalla lisäraiteita ja oikaisuja. Kaikkiin vaihtoehtoisin sisältyy myös uuden niin sanotun lentoradan rakentaminen Helsingistä lentokentälle. Suomi-rata jatkaisi siitä pohjoiseen.

Selvityksen mukaan suurnopeusrata olisi selvästi pääradan parantamista parempi vaihtoehto. Matka-aika Helsinkiin lyhenisi 62 minuuttiin. Pääradan oikaisuilla ja lisäraiteilla aika saataisiin puristettua yhteen tuntiin ja 20 minuuttiin, joka on noin 15 minuuttia nykyistä joutuisampi.

Suurnopeusradan hinta on noin 5,5 miljardia euroa. Lempäälän pitkän tunnelin sisältävä vaihtoehto lisäisi kustannuksia noin puoli miljardia euroa. Pääratavaihtoehdon hinta on noin neljä miljardia euroa. Molemmissa on mukana 2,7 miljardin euron lentorata.

Näillä näkymin suurnopeusrata voisi olla todellisuutta joskus 2040-luvulla.

On selvää, että Tampereen ja Helsingin välille tarvitaan tunnin junayhteys. Käytävä on koko Suomen tärkein voimasuoni, jossa ihmisten ja tavaroiden on liikuttava sujuvasti. Emme kuitenkaan voi jäädä odottamaan asiassa kahta vuosikymmentä.

Suurnopeusjunan vaihtoehdoista on saatava valittua toteuttamiskelpoisin ratkaisu aikailematta, mutta samaan aikaan on esisijaisen tärkeää, että myös nykyisen huonokuntoisen pääradan kunnostustyöt aloitetaan nopeasti.

Pääradan kunnostukseen on jo valmiita suunnitelmia. Nyt odotetaan vain investointipäätöksiä.

Uudet ratayhteydet ovat kalliita, mutta välttämättömiä sijoituksia koko maan tulevaisuuteen. Rakentamis- ja rahoitusvaihtoehtoissa on katsottava ennakkoluulottomasti läpi erilaiset omistusrakenne- ja yhteistyömallit ja kiinteistökehitysmahdollisuudet.

Raiteiden varsilla on odotettu jo liian kauan.