Suomalaisen jääkiekkokeskustelun vuosittaisessa syklissä syksyn kohdalla lukee ”miesten jääkiekkoliigan yleisömäärien taivastelu”. Kausikorttilaiset ja tosifanit raottavat lompakkoaan tasaisesti liigakauden alusta alkaen, mutta irtolippuja ostava niin sanottu suurempi yleisö lämpiää kauden edetessä, mikä näkyy kasvavina yleisökeskiarvoina.

Seurojen yleisökeskiarvotavoitteet näyttävät vielä lokakuun alussa utopistisilta haaveunilta, minkä vuoksi niitä on helppo taivastella ja pohtia liigan yleisökatoa. Samat puheenvuorot hiljenevät talven tullen vain tullakseen kaivetuiksi takaisin komerosta ensi syksynä.

Euroopan moderneimpiin monitoimiareenoihin kuuluva Nokia-areena antaa tamperelaisseuroille Ilvekselle ja Tapparalle huiman kilpailuedun yleisömääristä puhuttaessa. Ilves (yleisökeskiarvo 7795) on liigan alkukauden yleisöykkönen. Kovan buumin luoneet keltavihreät ovat sarjakärjessä, minkä lisäksi Ilves on päässyt isännöimään myös yhtä Tampereen paikallispeliä, joka veti Nokia-areenaan komeasti 11744 katsojaa.

Luku on niin suuri, että liigassa on ennen perjantai-illan kierrosta edelleen 10 seuraa (yhteensä 15 joukkuetta), jotka eivät ole keränneet alkukauden kotipeleihinsä yhteensä yhtä montaa katsojaa kuin Ilves ja Tappara vetivät perjantai-iltana kerralla. Jokaisella liigaseuralla on alla 2–5 kotiottelua.

Tappara (5088) laahaa paikalliskilpailijaansa perässä niin kaukalossa kuin katsomossakin, mutta kirvesrinnat parantavat molemmissa lumen pudotessa maahan ja kevätauringon ensipilkahdusten lähestyessä. Tappara osoitti fiksua ajattelua tehdessään viime lauantain Jukurit-pelistä lasten teemaottelun. Halvat lastenliput ja areenassa soittanut perheen pienimpien raskaan musiikin suosikki Hevisaurus toimivat, vaikka vastassa oli yksi liigan kehnoimpia yleisömagneetteja.

Ilmoitettu yleisömäärä 6222 näytti silmämääräisesti olevan alakanttiin. Kenties ilmaiseksi otteluun päässeet alle seitsemänvuotiaat näkyivät virallisessa lukemassa alentavasti.

Tapparakin ponkaisee yleisökeskiarvossaan uudelle tuhatluvulle ensi viikolla, kun on sen vuoro isännöidä Tampereen paikallispeliä perjantai-illan huumassa.

Jääkiekkoliigan seurat ovat ahtaalla, sillä nykyinen maailmantilanne saa kuluttajat harkitseviksi. Toistaiseksi alkukaudesta selvästi parhaiten ovat selvinneet suurten kaupunkien kestomenestyjät ja vahvat brändit. Ilves (7795), HIFK (7173), TPS (5280), Tappara (5088) ja Kärpät (4544) ovat omilla lukemillaan. Kuudentena oleva Ässät on kerännyt alkukauden kotipeleihinsä 3444 katsojaa.

Toki otanta on näin lokakuun alkaessa vielä mitättömän pieni. Tuskin on silti sattumaa, että samat joukkueet kisaavat mestaruuden lisäksi yleisömäärätilastojen kärjessä. Tamperelaisseurat ovat upeasti edustettuina molemmissa kilvoissa.