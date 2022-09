Yritysten ja oppilaitosten laajempi yhteistyö auttaisi teollisuuden työvoimapulaan.

Tampere on suomalaisen teollisuuden syntykoti ja teollisuus alihankkijoineen on merkittävä työllistäjä Pirkanmaalla edelleen.

Pirkanmaan liiton tilastojen mukaan investoinnit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (tki) ovat Pirkanmaalla koko maan keskiarvoa suuremmat ja vakaalla kasvu-uralla. Se on myös teollisuuden tulevaisuudelle tärkeää.

Maakuntaa vaivaa kuitenkin aivovuoto, joka pahimmillaan tyrehdyttää niin tuotantoa, kilpailukykyä kuin innovaatioitakin. Vaikka Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, kiitos pitkälti tänne tulevien opiskelijoiden, sen pitovoima natisee. Joka kolmas Pirkanmaalla korkeakoulututkinnon suorittanut muuttaa vuoden sisällä muualle (AL 13.9.).

Syitä siihen on varmasti useita, mutta yksi on se, että koulutus ei aina vastaa yritysten osaamistarpeita. Pitovoima- ja kohtaanto-ongelmaa saataisiin ratkaistua sillä, että paikalliset yritykset ja oppilaitokset tekisivät entistä enemmän yhteistyötä. Opiskelijoille niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissakin olisi hyödyllistä päästä näkemään työelämää yhä konkreettisemmin opintojen eri vaiheissa esimerkiksi erilaisten projektien muodossa harjoittelujen ja opinnäytetöiden lisäksi.

Paikallisten oppilaitosten ja yritysten tiivis tki-yhteistyö siivittää lentoonlähtöä juuri sellaisille ideoille, joille elinkeinoelämällä on täsmätarve. Sivutuotteena se voi edesauttaa tulevaisuuden tekijöiden työllistymistä maakuntaan. Monet isot yritykset ovat jo ymmärtäneet oppilaitosyhteistyön potentiaalin tki-toiminnassa. Myös pienempien yritysten kannattaisi rohkaistua siihen enemmän.

Tampereen messukeskuksessa tällä viikolla järjestettävillä alihankintamessuilla on edustettuina yli tuhat eri teollisuudenalan yritystä, joista pirkanmaalaisia yrityksiä on 153. Tämä vuoden messuteema on teollisuuden vetovoima, tarpeet ja tekijät.

Nuorten houkuttelu teollisuuden ja teknologian aloille on sen verran iso asia ja huolenaihe, että sille on tänä vuonna omistettu messujen 34-vuotisessa historiassa ensimmäistä kertaa kokonainen messupäivä. Torstaina messuille odotetaan koululaisia ja opiskelijoita, joille halutaan esitellä sitä, mitä teollisuuden ja teknologia-alan yrityksissä työskentely nykyään pitää sisällään. Ne eivät ole enää vain hikisiä konepajoja.

Toivottavasti kuhinaa riittää myös paikallisten oppilaitosten messuosastoilla, niin tulevien opiskelijoiden kuin yrityskumppanienkin suunnalta.