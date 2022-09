Ukraina sai suuremman vehnäsadon kuin odotettiin, mutta saako sitä maasta pois?

Ruoka on kallistunut yhtä paljon Suomessa viimeksi 1960-luvulla. Pellervon taloustutkimuksen mukaan hinnat voivat loppuvuonna nousta jopa 15–20 prosenttia kuukaudessa, liha ja maitotuotteet vielä enemmän. Koko tänä vuonna hinnat nousevat 11 prosenttia.

Tämä tuntuu, sillä lapsiperheen keskimääräiset ruokamenot nousevat noin tonnin vuodessa – mikäli nämä eivät siirry halvempiin tuotteisiin, kuten moni on jo ehtinyt tehdä. Lihan kokonaiskulutus laskee tänä ja ensi vuonna, siipikarjan kulutus nousee ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin sianlihan. Sianlihan kulutuksen lasku loivenee, koska se on nautaa halvempaa.

PTT arvioi, että vielä ensi vuoden alkupuolella hintojen nousu jatkuu kiihkeänä, laantuu sitten ja loppuvuodesta 2023 hinnat voisivat kääntyä jo pieneen laskuun. Tuottaja- ja kuluttajahintoihin on siirtymättä vielä muun muassa tulevia sähkön hintojen korotuksia. Kasvihuonetuotannon pinta-ala pienenee, tuotevalikoima supistuu ja hinnat voivat nousta paljon. Nyt on siis hyvä aika säilöä, jos suinkin pystyy.

Ensi vuonna ruuan hinta nousisi vielä 3 prosenttia. Suomalaiset ovat aiempina vuosina tottuneet maltillisiin muutoksiin. Toki hintataso oli entuudestaan viime vuonna 13 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi.

Hintojen nousun takana on Venäjä hyökkäyssotineen. Esimerkiksi vehnän maailmanmarkkinahinta nousi kevättalvella ennätykseensä, kääntyi laskuun toukokuussa ja uuteen nousuun syyskuussa Venäjän liikekannallepanoilmoituksen jälkeen. Sen jälkeen on alkuviikolla räjäytelty maakaasuputkia, mutta markkinareaktiot ovat olleet rauhallisia.

Nurinkurista on, että Venäjän vehnäsadosta tuli kaikkien aikojen paras, ilmeisesti jopa 100 miljoonaa tonnia. Markkinoiden kannalta tämäkin on hyvä, sillä se paikkaa ainakin teoriassa muiden, kuivuudesta kärsineiden alueiden heikkoa tuotantoa. Vehnän maailmanlaajuinen kulutus on vuositasolla vajaa 800 miljoonaa tonnia.

Hatunnoston ansaitsee Ukraina, joka pystyi sotaoloissa tuottamaan suuremman vehnäsadon kuin keväällä osattiin odottaa. Myös maan auringonkukkaöljyn ja maissin sadot hyötyivät loppukesän sateista.

Ongelmana on, miten tämän tuotannon saa markkinoille, mikäli hyökkäyssota pitkittyy Putinin pakottaessa lisää venäläisiä rintamalle. Putin väitti jo tulleensa huijatuksi, kun maa sopi heinäkuussa Ukrainan, Turkin ja YK:n kanssa satamien avaamisesta viljakuljetuksille.