Evan esittämä uusi työttömyyskorvausmalli panisi kaikki työttömät samalle viivalle.

Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva) julkaisi viime viikolla esityksen työnhakurahasta, joka korvaisi nykyisen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen. Evan mukaan nykyinen ansioturva ei kannusta työnhakuun. Uuden mallin ideana on saada työnhakija työllistymään uudestaan ripeämmin. Kannustimena toimisi ansiopäivärahan ja siihen oikeuttavien päivien väheneminen.

Äkkiseltään työnhakuraha kuulostaa radikaalilta esitykseltä: Ansiosidonnaiset päivät vähenisivät 400–500 päivästä 300 päivään. Ansioturva vähenisi portaittain: Ensimmäisten 10–60 työttömyyspäivän ajalta työnhakurahaa saisi 60 prosenttia työttömyyttä edeltävästä palkasta. Sen jälkeen korvaus putoaisi 50 prosenttiin, ja 150 päivän jälkeen korvattaisiin 40 prosenttia.

Esitys puoltaa ajatusta siitä, että mitä pitemmäksi ajanjaksoksi työttömyys venähtää, sitä enemmän se passivoi työnhakijaa ja sitä kalliimmaksi se yhteiskunnalle käy.

Uudessa mallissa kaikki työttömät asetettaisiin samalle viivalle. Keskeinen muutos olisi, että työnhakurahaan olisivat oikeutettuja kaikki, joilla olisi tietty määrä työvuosia takana. Ansiopäiväraha maksettaisiin saman suuruisena myös niille, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Toteutuessaan malli voisi saada useat pohtimaan ammattiliittoon tai kassaan kuulumisen hyötyä, koska moni liittyy niihin vain turvatakseen itselleen ansiosidonnaisen korvauksen työttömyyden sattuessa. Ammattiliitoilla on toki nippu muita asioita jäseniensä puolesta ajettavana, kuten sellaisista palkoista kiinni pitäminen, että töissä on kannattavampaa käydä kuin makoilla kotona. Lisäksi uudessa mallissa työttömyysturvan omavastuuaika nostettaisiin nykyisestä viidestä päivästä 10 päivään. Tämä voisi vähentää tarpeettomia työttömyysjaksoja erityisesti niissä tilanteissa, kun uusi työ on jo tiedossa. Tarpeettomista työttömyysjaksoista päästäisiin toki tehokkaasti eroon, jos työnantajat luopuisivat määräaikaisuuksien ketjuttamisesta.

Ehdotettu malli voisi toimia nykytilanteessa, jossa monilla aloilla on työvoimapula ja kohtaanto-ongelma. Esimerkiksi Pirkanmaalla työvoimapulaa on tällä hetkellä erityisesti teollisuuden kokoonpanotyössä, sotealalla, rakentamisessa sekä matkailu- ja ravintola-alalla.

Työttömän työnhakijan omalla vastuulla on pysytellä työnhakukelpoisena, etsiä uusia mahdollisuuksia ja olla valmis tarttumaan niihin. Työnantajien on kannettava vastuunsa esimerkiksi tarjoamalla tilaisuuksia työssä uuden oppimiseen. Tarvitaan myös yritysten ja oppilaitosten entistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta syntyisi tätä aikaa palvelevia kouluttautumistapoja uusiin töihin ja ammatteihin.