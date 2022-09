Keskimääräinen viljasato kelpaa heikkojen vuosien jälkeen. Ruoka kallistuu silti lisää

Suomen viljasato parani tänä vuonna miljardi kiloa viime vuodesta. Luonnonvarakeskuksen mukaan satomäärä on puintien loppusuoralla arviolta 3,6 miljardia kiloa, keskimääräistä tasoa. Keskimääräinenkin kelpaa kahden heikon vuoden jälkeen.

Viljellyintä eli enimmäkseen rehuksi käytettävää ohraa tulee kolmannes enemmän kuin viime vuonna ja kauraa peräti puolet, parhaiten 15 vuoteen. Kumpaakin riittää hyvin kotimaiseen kulutukseen ja ainakin kauraa jälleen vientiinkin.

Vehnää saadaan hiukan keskimääräistä enemmän, mutta ruissato jää viimevuotiselle tasolle, jolloin sitä pitää jälleen tuoda.

Pirkanmaalla näytti hetken hienolta. Proagrian palvelupäällikön Sari Hiltusen tiivistelmä kesästä kuuluu näin: kylvöt alkoivat myöhässä mutta sujuivat hyvin, kunnes tuli sadejakso, jonka jälkeiset kylvöt eivät olleet yhtä onnistuneet.

Kasvustot näyttivät silti alkukesällä todella hyviltä, kunnes tuli heinäkuun kuivuus, joka tiputti jyvälukua. Hellejaksoa seuranneet sateet kasvattivat jyväkokoa. Lopputulos oli keskinkertainen, mutta vaihtelu on suurta myös tiloilla lohkoittain.

Viime vuonna sato kuivui helteissä neljänneksen pienemmäksi kuin 10 vuoden keskiarvo. Kaupan ja teollisuuden varastot hupenivat sen jälkeen vuodessa 400 miljoonaa kiloa. Kasvit eivät ole helteisiin ja kuivuuteen sopeutuneet. Ilmastonmuutos tarkoittaa samaa riesaa tulevinakin kesinä.

Lakoontumisesta ei nyt ollut Pirkanmaalla haittaa esimerkiksi Pohjanmaan tavoin. Kun puintiaika oli poutainen, viljan kuivatuskustannuksissa säästetään, mikä on merkittävää polttoöljyn kallistuttua.

Viljan maailmanmarkkinahinta on sodan takia noussut. Tuotantokustannuksista rehun, lannoitteiden ja energian hinnat ovat pahimmillaan kaksinkertaistuneet. Tuottajahintojen nousu paikkaa osan. Kuluttajahintojen noususta todistaa ruokakaupan lasku.

Hintakehityksestä ja -näkymistä on luvassa uutta tietoa tiistaina, kun Pellervon taloustutkimus julkistaa maa- ja elintarviketalouden ennusteen: tiedossa on, että ruuan hintaan on loppuvuodeksi pelättävissä kaksinumeroisia prosenttikorotuksia.

Tuottaja sopeuttaa minkä pystyy. Siitä on esimerkkinä lannoitteita säästävän peltoherneen viljelyalan merkittävä kasvu. Herneen peltoala on jo yhtä suuri kuin perunan ja sokerijuurikkaan yhteensä. Ruoka- ja rehuherneen satoarvio on nyt 90 miljoonaa kiloa, mikä on satavuotisen tilastointihistorian suurin.