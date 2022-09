Uniper-kauppa oli Fortumille vain torjuntavoitto – seuraava koetus on jo edessä

Seuraavaksi yhtiön pitäisi päästä järkevästi eroon voimaloistaan Venäjällä, mikä voi osoittautua ylivoimaiseksi tehtäväksi.

Fortumin ja Uniperin saaga sai sinetin, kun Fortum tiedotti, että yhtiö myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle.

Valtion osittain omistama Fortum on maksanut Uniperin osakkeista vuosien varrella yli seitsemän miljardia euroa. Nyt Saksa maksaa Fortumille yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Lisäksi Fortum on saanut Uniperilta osinkoina noin 900 miljoonaa euroa.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että Fortum kärsii Uniperin ostosta yhteensä vähän vajaan kuuden miljardin euron tappiot.

Uniperin osakkeet myydään melko lailla ilmaiseksi, mikä oli odotettavissakin. Vallitsevissa olosuhteissa voi kuitenkin pitää torjuntavoittona sitä, että Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina sentään maksetaan takaisin ja neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

Nykyisessä maailmantilanteessa olisi voinut käydä niinkin, että vakuudet ja laina olisivat jääneet saamatta. Oppirahoja on maksettu kalliisti. Vauramo myönsi, että virheitä on tehty, ja nyt on tärkeintä korjata yritykselle aiheutuneet vauriot.

Mutta entä veronmaksajille aiheutuneet vahingot? Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) pesi omistajan kädet sotkusta sanomalla, että päätöksen Uniperin osakkeiden hankinnasta vuonna 2017 teki Fortumin hallitus. Mediatietojen mukaan omistajaohjausta ei konsultoitu. Jälkiviisaana on hyvä sanoa, että ratkaisu oli valtava virhe.

Suomalaisten mielissä Fortumin nimellä on jo ennestään rahanmenetyksen kaiku. Muistissa on, kuinka Fortumin sähkönsiirtobisneksen myynti Carunalle toi kuluttajille kovat hinnankorotukset. Vaikka lopputulokseen ei voi olla tyytyväinen, ainakin veronmaksajilta poistuu pelko siitä, että lisää suomalaisten rahoja jouduttaisiin syytämään Saksaan.

Laiha lohtu on, että jos Uniper-kauppa toteutuu, suuri epävarmuus Fortumin yltä poistuu. Fortumin tase heikkenee, mutta yhtiön oman arvion mukaan pääoma säilyy riittävällä tasolla, eikä pääomitusta tarvita.

Fortumin koetukset eivät ole kuitenkaan vielä ohitse. Seuraavaksi yhtiön pitäisi päästä järkevästi eroon voimaloistaan Venäjällä, mikä voi osoittautua ylivoimaiseksi tehtäväksi.

Osakkeenomistajan on turha odottaa osinkoa Fortumista ensi keväänä. Nyt yhtiössä alkaa massiivinen strategian uudelleenrakennus Jää nähtäväksi, pysyykö yhtiö pinnalla ilman omistajan kukkarolla käyntiä.