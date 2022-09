Ehdot yksinkertaistuvat, ja työnantajan kannalta ennakoitavuus paranee

Kun työttömyys venyy, uuden työpaikan saanti vaikeutuu. Vielä alle kolmen kuukauden työttömyysjakso saatetaan työnantajapuolella ymmärtää tarpeelliseksi tuumaustauoksi työuran käänteissä. Alle puoli vuotta työttömänä ollut voi olla työnantajan mielestä edelleen kehityskelpoinen aihio, joka ei ole vielä menettänyt osaamistaan.

Niinpä työvoimaviranomaiset yrittävät saada katkaistua työttömyysjaksot alle vuoden pituisiksi. Tarvittaessa työnhakijan osaamista kohennetaan koulutuksella.

Työllisten määrä kasvoi Suomessa hyvin, vaikka osa-aikaisuudet laimentavat saavutusta. Tärkein mittari eli tehtyjen työtuntien määrä on jopa vähentynyt ja elokuussa myös työttömien määrä kääntyi kasvuun.

Pirkanmaalla tilanne oli vielä hyvä. Esimerkiksi yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä laski elokuussa Pirkanmaalla 22 prosenttia vuoden takaisesta.

Sen sijaan yli 2 vuotta työttömänä olleita oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Joukossa on ainakin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole vieläkään työllistyneet jouduttuaan työttömiksi pandemian alettua.

Taantuma uhkaa venyttää kaikkien työnhakijaryhmien, myös pitkäaikaistyöttömien, työttömyysjaksojen kestoa. Näkymien heikentymisestä huolimatta hallitus piti nyt hyvänä esittää vaikeasti työllistettävien palkkatuen uudistusta. Palkkatuella on helpotettu pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työhön pääsemistä.

Uudistus on kohdannut vastustusta muun muassa kolmannen sektorin järjestöiltä, jotka ovat työllistäneet sen avulla työttömiä esimerkiksi kierrätyskeskuksissa ja avustustöissä. Jatkossa palkkatukea leikataan niin, että yksi työnantaja saa tukea viiden ihmisen työllistämiseen.

Palkkatuella työllistyneet ihmiset eivät ehkä ole muuttuneet kuin salamaniskusta kaikkein tavoitelluimmiksi erityisosaajiksi, mutta he ovat silti pysyneet työelämässä kiinni. Sekin on ollut parempi vaihtoehto kuin lopullinen syrjäytyminen.

Hallitus haluaa lisätä tuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Uudistus saakin myös kehuja. Palkkatuen ehdot yksinkertaistuvat, ja työnantajan kannalta ennakoitavuus paranee: tietää millä ehdoin ja paljonko tukea voi saada.

Uudistuksen tuloksia on vaikea ennakoida, mutta suunta on silti kohti terveempää. Suomi tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille, kun julkisen talouden pohja murenee. Ei ole välttämättä suuri synti, jos vaikeasti töitä saavaa tuetaan väliaikaisesti, jos sen jatkona on aidosti tuottava työpaikka.