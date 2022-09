Työeläkkeisiin tulee tammikuussa noin 7 prosentin korotus. Tämä on poikkeuksellista

Inflaatio eli hintojen nousu köyhdyttää suomalaisia tänä vuonna. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan maanantaisen arvion mukaan kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 6,8 prosenttia ja ensi vuonnakin lähes 4. PTT arvioi viime viikolla tämän vuoden inflaatioksi 7,5.

Rahan arvon heikentymisestä ja korkojen noususta ei moni hyödy, ei säästäjäkään. Heinäkuussa kotitalouksien talletusten keskikorko oli 0,03 prosenttia.

Yksi väestönosa saa kohonneisiin elinkustannuksiin tavallista paremman kompensaation vuoden 2023 alusta. Työeläkkeet nimittäin nousevat Eläketurvakeskuksen elokuisten laskelmien mukaan työeläkeindeksin perusteella 6,9 prosenttia. Luku tarkentuu lokakuussa.

Yhtä suuri nousu on koettu viimeksi 1990-luvun alussa. Hyvin usein eli matalan inflaation aikana eläkkeiden korotukset ovat jääneet olemattomiksi.

Vuoden 2023 indeksikorotukset perustuvat hinta- ja ansiotason vuosimuutoksiin heinä–syyskuun ajalta.

Työeläkeindeksissä hintojen muutoksen vaikutus on 80 prosenttia ja ansiotason muutoksen 20 prosenttia. Indeksi määrää jo maksussa olevien työeläkkeiden korotukset.

Sen sijaan vasta eläköityvän ihmisen työeläkkeen laskennassa käytetään palkkakerrointa, jolla koko työuran aikaiset ansiot muutetaan eläköitymisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintojen nousun osuus on vain 20 prosenttia ja ansiotason muutoksen 80. Palkkakertoimen kasvu olisi Eläketurvakeskuksen mukaan nyt noin 3,7 prosenttia, hivenen yli puolet työeläkeindeksistä.

Laskutapa tarkoittaa, että jo maksussa olevien eläkkeiden korotus on tammikuussa suurempi kuin vuoden 2023 puolella alkavan eläkkeen. Ero näkyy jo pienessäkin eläkkeessä. Sen kertoo Eläketurvakeskuksen esimerkkilaskelma henkilöstä, jonka eläkekarttuma on tulevan joulukuun alussa 1 500 euroa: jos tämä jää vanhuuseläkkeelle viimeistään joulukuussa, on kuukausieläke tammikuusta 2023 alkaen 1 604 euroa.

Jos eläkkeelle lähtö venyy yli vuodenvaihteen, on saman eläkekarttuman pohjalta esimerkiksi 3 000 euron kuukausituloista eläköityvän kuukausieläke 1 565 euroa.

Tällainen tilanne on poikkeuksellinen ja voi vaikuttaa niiden työntekijöiden asemaan, jotka ovat juuri nyt eläkeiän kynnyksellä: valitako isompi tammikuun eläkekorotus vai jatkaako tulevan eläkkeen kartuttamista työskentelemällä pidempään? Kestävyysvajetta murehtivat suosittelisivat mitä lämpimimmin jälkimmäistä.