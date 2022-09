Jo on aikakin ryhtyä kehittämään Ratinan suvannon ympäristöä

Nykyisellään suvannon seutu on kaukana virkistävästä keitaasta, jollainen se voisi olla.

Tampere on tehnyt viime vuosina hyvää työtä keskustan ilmeen ja viihtyvyyden kehittämisessä. Yksi merkittävä puute on ollut Näsi- ja Pyhäjärven rantojen hyödyntämisessä. Ranta-Tampellan rantapromenadi on jo hyvä alku, mutta vielä on paljon mahdollisuuksia käyttämättä.

Nyt alkaa erittäin kaivattu hanke, kun Tampere käynnistää Ratinan suvannon alueen kehittämisen (AL 17.9.). Voidaan sanoa, että nykyisellään alueen virkistysarvo on varsin vaatimaton. Vaikka Tampere on monessa asiassa edelläkävijä, tässä ollaan jääty jälkeen moniin muihin suomalaiskaupunkeihin verrattuna.

Vaikka Ratinassakin on viime aikoina otettu esimerkiksi saunaravintola Kuuman kaltaisia edistysaskeleita, tekemistä riittää paljon. Nyt iso osa suvannosta on lähinnä pysäköintipaikkojen ympäröimä, parkkipaikkoja on niin Ratinan stadionin kupeessa, Kehräsaaren edustalla ja Laukontorilla kuin etäämmällä Nalkalassa. Stadionin puolta on yritetty elävöittää ravintolalautoilla ja -laivoilla, mutta lopputulos voisi olla paljon onnistuneempikin. Alue on tällä hetkellä pahasti vajaakäytöllä.

Hyvää on, että potentiaalia on. Suvannon alueessa on monia etuja. Sijainti on keskeinen. Lähellä on niin Hämeenkatu, useat hotellit kuin Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskukset. Eikä Nokia-areenallekaan ole pitkä matka. Lisäksi Tammerkoskesta Pyhäjärveen virtaava suvanto ja näyttävä Laukonsilta luovat hienoja mahdollisuuksia alueen kehittämiselle ja Kehräsaaren seutu muistuttaa Tampereen teollisesta historiasta.

Kehitystyön alkajaisiksi käynnistyy asemakaavamuutos varsin laajalla alueella suvannon liepeillä. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen tarkastelun. Ratinan suvannon ympäristö on osittain kansallista arvoympäristöä, mikä rajoittaa rakentamista. Asemakaavatyössä otetaan Tampereen kaupungin mukaan tarkasti huomioon alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot. Alueen kehittämistä ohjaa keskustan strateginen osayleiskaava.

Tavoitteena on, että suvannon alueesta tulisi viihtyisä osa keskustaa, joka houkuttelisi niin matkailijoita kuin kaupungin asukkaitakin.

Alueen kehittäminen etenee siten, että saatujen mielipiteiden ja selvitysten pohjalta kaavaluonnos viimeistellään kaavaehdotukseksi, jonka kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy. Kovin nopeasti ainakaan isoja muutoksia ei ole odotettavissa, sillä kaavan on määrä valmistua tällä tietoa 2024. Toivottavasti luvassa on hyvää, jota kannattaa odottaa.