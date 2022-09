Uusi jättivoimala ei laske sähkön hintaa, mutta varmuutta sähköntuotantoon sen pitäisi tuoda.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosreaktorin OL3:n rakentaminen on ollut tuskien taival. Kun hallitus ja eduskunta 20 vuotta sitten siunasivat uuden ydinvoimalayksikön rakentamisen Eurajoelle, kukaan tuskin arvasi, että se otettaisiin käyttöön vasta 2022.

Vaikka reaktorin käynnistämisen jälkeinen testiohjelma on edennyt yskähdellen, voimala on viime päivät jauhanut sähköä verkkoon reilulla 1 200 megawatin sähköteholla. Se on liki 80 prosenttia ydinvoimalan täydestä 1 600 megawatin kapasiteetista.

Täyteen tehoon on tarkoitus päästä lokakuun alkupuolella. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa 10. joulukuuta.

Jos kaikki etenee suunnitellusti, OL3 tuottaa tuolloin 14 prosenttia Suomessa tuotettavasta sähköstä. Kun mukaan lasketaan Olkiluodon kaksi muuta ydinvoimalaa, osuus nousee 30 prosenttiin. Loviisan kahden ydinvoimalan kanssa osuus on 40 prosenttia.

Aamulehti oli mukana suomalaisessa toimittajaryhmässä, joka pääsi tutustumaan ydinvoimalaan ensimmäisenä sen jälkeen, kun reaktori käynnistettiin. Vierailun aikana vakuutettiin, että OL3 on yksi maailman moderneimmista ja turvallisimmista ydinvoimaloista (AL 18.9.). Reaktorirakennus kestää räjähdysten paineaallot ja ison lentokoneen törmäyksen. Turvatoimet ovat moninkertaiset.

Edes ydinreaktorin sulamisen yhteydessä suojakuoren sisältä ei pitäisi päästä karkaamaan säteilyä ulkopuolelle, sillä reaktoripaineastian alapuolella oleva sydänsieppari nappaa sydänsulan talteen.

Moni kotinsa sähköllä lämmittävä kuluttaja toivoo, että Olkiluoto kolmosen säännöllinen tuotanto toisi helpotusta ensi talven sähkölaskuun.

Näin tuskin tapahtuu. Euroopan sähkömarkkinat ovat juuri nyt niin sekaisin, että niihin ei edes kolmosen kaltainen jättiydinvoimala vaikuta. OL3 tuo kuitenkin kaivattua lisävarmuutta sähköntuotantoon. On epäilty, että kolmonen on huono voimala, koska käyttöönottotestien aikana vastaan on tullut paljon ongelmia. Testien tarkoitus on kuitenkin nimenomaan varmistaa, että voimala toimii kuten sen pitää ja että sen käyttö on turvallista.

On tärkeätä, että uusi ydinvoimala jauhaa sähköä verkkoon tasaisesti 24/7, kun säännöllinen sähköntuotanto alkaa. Jos reaktori pitäisi jostain syytä ajaa nopeasti alas, äkillinen iso muutos tuotannossa rasittaisi kantaverkkoa. On mahdollista, että Suomessa on ensi talvena sähkökatkoja. Silloin Olkiluoto 3:n kokoisen jättiyksikön on toimittava moitteetta.