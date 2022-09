Suomessa Euroopan energiakriisi on saanut vielä oman karvaan lisämausteensa valtioenemmistöisen sähköyhtiö Fortumin kautta.

Fortum on saksalaisen energiayhtiö Uniperin pääomistaja. Uniper on tahkonnut miljarditappioita siitä lähtien, kun Venäjä ensin vähensi ja lopulta lopetti maakaasun toimittamisen yhtiölle. Uniperin on kuitenkin välitettävä kaasua sopimusasiakkailleen muuta kautta, ja hurjan kovalla hinnalla. Saksa ei ole antanut siirtää kohonneita kaasun hintoja asiakkaiden maksettavaksi. Osittaisiakin hinnankorotuksia voi tehdä vasta lokakuusta lähtien.

Suomen valtio ja sitä kautta myös veronmaksajat ovat näytelmässä välillisesti mukana. Heinäkuussa Saksan valtio, Fortum ja Uniper solmivat 17 miljardin euron pelastuspaketin. Tässä sovittiin, että Saksan valtiosta tulee Uniperin vähemmistöomistaja 30 prosentin osuudella. Vaikeudet eivät loppuneet tähän, mutta paketilla haluttiin välttää Uniperin kansallistaminen. Samalla kaavailtiin, että Fortumilla säilyisi Uniperissa enemmistöomistus.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Saksan hallitus on nyt halukas lisäämään omistustaan Uniperissä yli 50 prosentin. Yhtenä vaihtoehtona on väläytetty jopa sitä, että Saksa kansallistaisi yhtiön maan kaasu- ja energiajärjestelmän toimivuuden nimissä.

Fortumille tämä voisi pahimmillaan merkitä sitä, että sen sijoitukset yhtiöön haihtuisivat taivaan tuuliin.

Fortumin Uniper-seikkailu on karua luettavaa. Yhtiö osti Uniperin noin 6,5 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi se on joutunut rientämään hätiin, kun Uniperille on tullut kroonistuva rahapula. Fortum on myöntänyt yhtiölle neljän miljardin euron osakaslainen ja saman verran takuita. Ja mitä vielä voi olla tulossa?

Irvokkainta on, että Fortum myi aikanaan tasaista tuottoa tehneet sähköverkkonsa ja sijoitti rahat Uniperiin ja osin Venäjän voimalaitoksiin, joiden kohtalosta ei ole mitään tietoa.

Nyt on pelastettavissa se, mitä pelastettavissa on. Vähintä mitä Fortum ja veronmaksajat voivat toivoa on, että yhtiö saisi kahdeksan miljardin euron lainat ja takaukset takaisin, ja lisäksi joitakin Uniperin kannattavimmista osista. Voi olla, että juuri niistä ei haluta luopua. Fortum voisi jäädä myös Uniperin vähemmistöomistajaksi ja toivoa, että yhtiö nousisi edes joskus jaloilleen.

Fortumin viime vuosien teot ovat avaamassa tärkeän keskustelun, onko valtio-omisteinen yhtiö liian helppo ympäristö ottaa liian suuria riskejä.