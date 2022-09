Huolettomien aikojen energiantuhlaus ja löysä rahankäyttö on ohi.

Siitä ei ole kuin kaksi vuotta, kun Suomessa pohdittiin, onko energia jo liian halpaa. Jälkikäteen ajatellen voi todeta, että näin on ollut. Halpa hinta on saanut meidät ummistamaan silmät vaarallisista riippuvuuksista. Halvan hinnan takia on voitu jäädä jopa yhden energiamuodon tai -toimittajan varaan, uutta teknologiaa ei ole tarvinnut kehittää kiivaasti eikä kotitalouksien ole tarvinnut aidosti opetella tehokasta energiankäyttöä.

Moni on vasta nyt tutustunut talonsa ilmanvaihdon ja lattialämmityksen säätöihin sekä ylipäänsä lämmitysratkaisujen järkevyyteen. Aiemmin näin ei ole välttämättä tarvinnut tehdä.

Sähkö ei tulekaan vain töpselistä ja raha automaatista. Muistamme taas, että kaikella on hinta. Myös rahalla, kun nousevat korot kurittavat velallisia.

Niukkuus opettaa, että ei ole olemassa myöskään ilmaisia palveluita, joita kunta, hyvinvointialue tai valtio tuottavat.

Kaikista maksetaan vähintäänkin veroina. Taantuma saattaa olla tulossa ja laihdutuskuuri iskee kaikkialle.

Ensimmäisenä uuteen järjestykseen menevät energia-asiat. Euroopan komissio kertoi keskiviikkona konkreettisia keinoja, joilla sähkön hintaa aiotaan laskea. Jokaisen valtion on vähennettävä sähkönkulutustaan kymmenen prosenttia. Sähköä on opittava säästämään. Samoin käynee monen muun asian kanssa.

Seuraavat talvet ovat oppimista uuteen. Jos kriisissä on jokin hopeareunus, niin muotiin tulevat vanhat hyveet.

Kiinnostus ja tietoisuus siitä, miten asiat toimivat, on taas arvokasta. Myös nuoremmat sukupolvet oppivat, että rahalla on hinta ja kaikki maksaa.

Arjen rahankäytön terävöityminen, uusien teknologioiden voimakas kehittäminen ja mahdollisuus viedä vihreää siirtymää eteenpäin ovat olemassa. Lisäksi länsi on ymmärtänyt paremmin autoritaaristen valtioiden kanssa toimimisen riskit.

Puhe demokratiasta ja median riippumattomuudesta kuulostaa taas tärkeältä.

Ukrainan sota päättyy joskus ja silloin Eurooppa on uudelleenrakentamassa Ukrainaa parhain voimin. Nyt puhutaan taantuman saapumisesta, mutta sodan jälkeen on aika kasvulle ja uudelle ajalle.

Kriisi pakottaa meidät muuttumaan ja muuttamaan toimintatapojamme. Siitä voi seurata myös hyvää.