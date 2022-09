Ukraina kestää ja lännen on pysyttävä vahvana

Suomi totesi viimeksi tiistaina pääministerin sanoin, että Venäjä-ruuvia on kiristettävä.

Ukrainalaisjoukot ovat saavuttaneet historiallisia voittoja viimeisten viikkojen aikana, kun Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä maahan on kulunut lähes seitsemän kuukautta. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on jokailtaisissa puheissaan todennut, että Ukraina aloittaa vastahyökkäykset etelässä ja idässä, mutta se, että puheet kävivät toteen näin merkittävällä laajuudella, on poikkeuksellista. Ukraina on työntänyt venäläisten joukkoja tuhansien neliökilometrien laajuudelta pois alueiltaan nopeasti. Tämän ovat mahdollistaneet Ukrainan saama laaja apu länneltä, hyökkäyksen alusta asti vahvasti elänyt Ukrainan taistelutahto sekä se, että Venäjän sotajohdon on kuvailtu olevan täysin sekaisin. Venäjällä tapahtuu jo liikehdintää hyökkäystä vastaan, vaikka se on kaikin mahdollisin keinoin yrittänyt eristää kansan siitä, mitä naapurimaassa tapahtuu.

Kuten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on todennut, Venäjän asema suurvaltana on vaakalaudalla eikä sen reunavaltioilla ole mitään intressiä auttaa Venäjää ahdingossa. Pikemminkin päinvastoin.

Venäjän uskottavuus horjuu. Samanlaista jäädytettyä kriisiä, kuin mikä Krimillä alkoi vuonna 2014, ei nähdä. Länsi on tehnyt selväksi, että vaikka koettelemuksia se aiheuttaakin, ratkaisuja haetaan muualta kuin Venäjään tukeutumisesta. Länsi korjaa omia liikkeitään pakon alla, koska kukaan ei todella uskonut, että Vladimir Putin aloittaisi sodan Euroopassa.

Suomi seisoo vahvasti lännen rintamassa. Suomen Nato-jäsenyys on muutamaa maata vaille valmis, vaikka kuvio ei yksinkertainen olekaan lähinnä Turkin takia. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Euroopan parlamentissa tiistaina, että Ukrainan tukemista on jatkettava ja Venäjä-pakotteiden on laajennuttava entisestään. Suomenkin on syytä kiristää merkittävästi turistiviisumien myöntämistä venäläisille. EU:n ja länsiyhteisön yhteisymmärrys Ukrainan ahdingosta ei muutu. Suomen reaktiot ja lausunnot ovat merkityksellisiä. Presidentti Sauli Niinistö on useaan otteeseen todennut, etteivät maiden välit koskaan palaa entiselleen.

Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Hyökkäystä seuraavat asiantuntijat ovat todenneet, että Ukrainan nopea eteneminen voi vaikuttaa monella tavalla. Aikooko Venäjä käyttää järeämpiä aseita? Voiko Ukraina voittaa sodan? Onko diplomatian mahdollisuutta olemassa? Vaihtuuko Venäjän johto ja samalla osittain maailmanjärjestys? Sen aika näyttää, mutta yhdenkään Ukrainaa tukevan tahon ei pidä antaa periksi. Vähiten Ukrainan itse.