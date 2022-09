Britannian kuningatar Elisabet II ehti olla vallassa uskomattomat 70 vuotta.

Yksi aikakausi päättyi torstaina, kun Britannian kuningatar Elisabet II kuoli. Elisabet nukkui pois Balmoralin linnassa Skotlannissa.

Elisabet kantoi vastuunsa loppuun saakka. Vielä tiistaina hän nimitti uuden pääministerin, Liz Trussin tehtäväänsä. Sillä vaikka pääministerit vaihtuivat, kuningatar pysyi. Hän kohtasi poikkeuksellisen hallitsijakautensa aikana peräti viisitoista pääministeriä. Pääministeri Truss sanoi puheessaan torstaina illalla, että Elisabet oli kallio, jonka perustalle Britannia on rakennettu.

Kuningatar näki kaiken. Monien maiden hallitsijat ovat vaihtuneet. Maailma on sotinut ja solminut rauhoja. Digitalisaatio on muuttanut arjen. Mutta kuningatar pysyi.

Silti Elisabetin vahvuus oli, että hän ei kuitenkaan jäänyt paikalleen, vaan muuttui itse ajan mukana. Todennäköisesti siinä on keskeinen syy siihen, miksi kuningatarta arvostettiin niin laajasti sukupolvesta toiseen.

Vaikka elämä Britannian kuningattarena on tarkoittanut loistoa, linnoja ja juhlallisuuksia, tehtävällä on ollut myös vakava puoli. Hän kantoi huolta esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Elisabet tiesi, että hänellä oli vaikutusvaltaa. Kun koronapandemia koetteli maailmaa, silloin 93-vuotias kuningatar piti harvinaisen televisiopuheen, jossa hän vetosi kansalaisiin ja kehotti heitä sinnikkyyteen.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun Elisabet kruunattiin kuningattareksi. Juhlallisuudet olivat näyttävät, mutta jo kuningattaren terveysongelmien varjostamat. Kansakunta olikin viime vuosina alkanut vähitellen valmistautua vallanvaihtoon. Viimeistään torstaina iltapäivällä ymmärrettiin, että nyt on tosi kyseessä, kun palatsi kertoi lääkärien olevan huolissaan kuningattaren terveydestä.

Britanniassa alkaa nyt kuningas Charlesin aika. Edessä tuskin on helppoja vuosia. Maailma on myllerryksessä, eikä Charles ei ole koskaan ollut yhtä suosittu kuin äitinsä, ja tuskin tulee vastaavaan suosioon nousemaankaan. Hyvä kysymys on, olisiko valta ollut syytä siirtää heti sukupolven yli Charlesin pojalle prinssi Williamille,

Elisabetin 70 vuotta kestäneen hallitsijakauden aikana monarkian suosittuus ei käytännössä laskenut lainkaan lukuisista kohuista huolimatta, vaikka onkin vahvasti kyseenalaista, onko kansalaisten rahoja syytä käyttää monella tapaa arveluttavan monarkki-instituution ylläpitoon. Silti suosiota eivät murentaneet edes prinsessa Dianan kuolema, viimeisimpänä prinssi Harryn irtaantuminen hovista tai prinssi Andrew’n skandaalit.

Britannian monarkia on henkilöitynyt vahvasti Elisabetiin. Nyt on väistämättä uuden aika. Nähtäväksi jää, mitä se tuo tullessaan.