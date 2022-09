Energiakriisi on hybridivaikuttamiselle otollista maaperää

Yhteiskuntarauha on pyrittävä säilyttämään, vaikka luvassa voi olla kylmää kyytiä.

Euroopassa on käynnissä energiasota. Näin sanoi Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoessaan miten energiakriisi näkyy Tampereella. Tampereen Sähköverkon toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoi Aamulehdessä samana päivänä, että Tampereella sähköt voivat katketa yllättäen jopa kaupunginosien laajuisesti, koska sähköä voidaan joutua säännöstelemään tulevana talvena.

Kun meille suomalaisille lähes ilman ja veden kaltainen itsestäänselvä hyödyke voi olla lähitulevaisuudessa katkolla, on ymmärrettävää, että tunteet voivat kuumentua. Moni on herännyt pohtimaan kysymyksiä, joilla ei ole tarvinnut aiemmin päätään rasittaa: Miksi sähkön hinta nousee? Miten sähköpörssi toimii? Miksi sähköyhtiöitä on rahoitettava miljardein? Näihin kysymyksiin vastaa Tampereen yliopiston sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Aamulehdessä.

Aamulehden, samoin kuin koko muun riippumattoman median, tehtävä on kertoa totuus mahdollisimman kattavasti ja maailmaa selittävästi, jotta kaikki pysyisivät kartalla siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miksi. Kriisiaikoina se tehtävä vain voimistuu.

Näinä aikoina myös disinformaation määrä on valtava. Sosiaalinen media on pullollaan trollausta, jolla ihmisiä ajetaan eri tavoin kapinoimaan vallitsevaa yhteiskuntarauhaa vastaan.

Informaatiovaikuttamisen muodot ovat moninaiset. Esimerkiksi Tšekissä oli viikko sitten yli 70 000 ihmisen mielenosoitus, jossa vastustettiin korkeiden energiahintojen varjolla EU:ta ja Natoa ja vaadittiin Ukrainan auttamisen lopettamista. Vastaavia mielenosoituksia tullaan masinoimaan varmasti muuallakin Euroopassa. Britanniassa puolestaan on noussut kapinaliike jättää sähkölaskut maksamatta. Yhteiskuntarauhan horjuttaminen Euroopassa on Venäjän hybridivaikuttamisen tavoite, ja Kremlissä oletettavasti hykerrellään tyytyväisinä viime aikojen protesteille.

Energiakriisi on nostanut pintaan myös epäkohtia, kuten koko sähkömarkkinan toimintalogiikan, ja EU:ssa tullaan kaiken järjen mukaan tekemään muutoksia, jotka estävät venäläisen vaikutuksen energiamarkkinoilla tulevaisuudessa.

Hyvä uutinen energiakriisin keskellä on, että Suomessa ollaan pian askel pidemmällä omavaraisessa sähköntuotannossa. Pohjoismaiden suurimman ja maailmankin mittakaavassa yhden suurimmista sähköntuottajista eli Olkiluoto 3:n koekäytöt ja testaukset etenevät.