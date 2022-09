Yrittäjien eläkelakimuutoksessa unohdettiin kuunnella niitä, joita se koskee. Nyt oiotaan väärinymmärryksiä.

Hallitus antoi kesäkuussa eduskunnalle esityksen yrittäjien eläkelain (yel) uudistuksesta. Tiivistetysti uudistuksessa halutaan sen laatijoiden mukaan parantaa yrittäjien eläketurvaa. Miksi tämä on sitten saanut pienyrittäjät barrikadeille ja keräämään yli 67 000 nimeä adressiin, jossa vaaditaan esityksen kumoamista ja uudelleenkäsittelyä?

Yrittäjät kokevat, ettei heitä ole kuultu tarpeeksi lakimuutoksen valmistelussa. Muutoksen pelätään iskevän kuolettavasti erityisesti pienituloisiin pienyrittäjiin ja yksinyrittäjiin.

Yel-maksu on käytännössä pakollinen kaikille Suomessa yritystoimintaa elinkeinona harjoittaville. Sen suuruus lasketaan työtulon eli yrittäjän työpanoksen rahallisen arvon perusteella. Moni yrittäjä alivakuuttaa eli maksaa alinta mahdollista eläkemaksua, vaikka tulot olisivat suuremmat, koska kokee esimerkiksi sijoittamalla saavansa paremman tuoton eläkepäivien varalle.

Eläkeyhtiöt ja Finanssivalvonta ovat huolissaan alivakuuttamisesta. Siihen halutaankin puuttua uudella esityksellä. Siksi lakiin on ehdotettu säännöstä yksityisen sektorin mediaanipalkan ottamisesta työtulon määrittämisen lähtökohdaksi.

Käytännössä, jos laki astuu voimaan tammikuussa 2023, kuten on esitetty, monien yrittäjien eläkevakuutusmaksut pomppaavat. Moni pienituloinen, osa-aikaisesti tai kausivaihteluin tienaava, saati vasta aloittanut yrittäjä ei yllä alansa mediaaniin kuukausittain.

Pelko pienyritysten konkurssiaallosta on todellinen, jos siihen iskee päälle vielä taantuma. Eikä joukko ole pieni. Suomessa toimivista yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 henkilöä työllistäviä ja yksinyrittäjiä on 194 000 kappaletta, (Tilastokeskus, yritysrekisteri 2020).

Mediaanituloihin kytketty eläkemaksu herätti kesän ajan julkista keskustelua, ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (sd.) ehtikin jo toppuutella valtioneuvoston verkkosivuilla 2.8. julkaistussa kolumnissaan, että kyseessä on väärinymmärrys, ja että laissa säädettäisiin myös muista tiedoista, jotka eläkelaitos ottaa huomioon työtuloa vahvistaessaan.

Miksi yrittäjällä ei saisi olla vapaus kerryttää eläkettä itselleen sen verran kuin parhaaksi näkee, tavalla jonka itselleen eniten tuottavimmaksi kokee? Ennen kaikkea lakien säätämisessä ja muutoksissa olisi kuultava monipuolisesti myös niitä, joita muutokset eniten koskevat. Näin ei ole selvästikään toimittu yel-uudistuksessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa yel-uudistuksen käsittelyn lähipäivinä. Toivottavasti väärinymmärrykset oiotaan ja 67 000 äänioikeutetun vetoomus oman elinkeinonsa puolesta otetaan vakavasti.