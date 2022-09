Tampereella yksityisten vuokra-asuntojen hinnat ovat nousseet paikoin niin korkeiksi, että opiskelijabudjetilla niihin ei ole asiaa.

Tampereen yliopisto juhli uuden lukuvuoden alkamista tämän viikon maanantaina, ja iloinen uutinen on se, että kampuksilla on taas opetusta ja elämää.

Korona-aikana opiskelu tapahtui enimmäkseen etäopintoina, ja monet parin viime vuoden aikana opintonsa aloittaneet ovat saattaneet jäädä asumaan kotipaikkakunnalleen tai vanhempiensa luo. Poikkeusolojen hellitettyä kaupunkiin muuttaa nyt suuri määrä opiskelijoita, jotka tarvitsevat itselleen asunnon. Sen ovat huomanneet myös vuokranantajat. Tampereen vuokrataso on noussut joillain alueilla pääkaupunkiseudun tasolle ja jopa ohi.

Lue lisää: Hurja kasvu: Tampereen Kalevassa isojen asuntojen vuokrat nousivat ylivoimaisesti eniten koko Suomessa – Katso tästä oman alueesi hintakehitys

Toiveena monella opiskelijalla on oma yksiö keskustassa tai sen tuntumassa, mutta sellaisessa asuessa opintotuki ja -laina eivät riitä vuokraan, jolloin opiskelijan on työskenneltävä opintojen ohella. Tämä taas hidastaa valmistumista. Vuokraus yksityisiltä markkinoilta voikin olla vain kallis väliaikainen vaihtoehto, kunnes asunto Toasin jonosta nappaa. Se tuskin on ihanteellista vuokranantajallekaan.

Soluasuminen on perinteinen opiskeluajan asumismuoto, jossa asumisen kustannukset ovat pienet ja sisältyvät yleensä vuokraan. Ongelmaksi monessa asunnossa on voinut koitua oman rauhan ja yksityisyyden puute ja puhtaanapitovastuussa ei kenenkään maaksi muuttuneet kylpyhuone- ja keittiötilat.

Toas luottaa silti yhteisöllisen asumisen vetovoimaan. Kalevaan rakenteilla oleva Hippos-kortteli tarjoaa valmistuessaan 700-1000 opiskelija-asuntoa, joista 130 on uudenlaisia yhteisöasumisen asuntoja.

On hyvä, että suunnittelussa on kuultu tulevien asukkaiden toiveita. Jokaisessa noin 20 neliön yksiössä on oma kylpyhuone ja keittiö. Olohuone ja parveke ovat yhteisiä neljän, kuuden tai yhdeksän asunnon ryhmissä.

Korona-aikana uutisoitiin paljon opiskelijoiden yksinäisyydestä. Yhteisöllinen soluasuminen helpottaa sosiaalisten suhteiden luomisessa. Toivottavasti upouudessa kohteessa muistetaan myös soluasumisen peruslähtökohta: markkinoita selkeästi alemmat vuokrat.

Tampereen kotimainen muuttovoitto on pitkälti opiskelijoiden ansiosta positiivinen. Moni Tampereelle opiskelemaan tullut jää tänne mieluusti myös maksamaan veroja valmistumisen jälkeen, jos vain oman alan töitä on tarjolla.

Monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja tarjoavat korkeakoulut muodostavat Tampereen vetovoimaisuuden ytimen, laadukas ja edullinen opiskelija-asuntotarjonta vahvistaa sitä.