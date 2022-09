Kynnys mielenilmauksiin alenee, kun hinnat nousevat, ihmiset joutuvat taloudellisesti ahtaalle ja trolliarmeijat ruokkivat yhteiskunnan epävakautta.

Synkkien uutisten jono jatkui maanantaina, kun Euroopan talousalue reagoi viimeisimpiin käänteisiin mannerta ravisuttavassa energiakriisissä. Venäjä ilmoitti perjantaina, että se ei avaa Nord Stream 1 -kaasuputkea ollenkaan. Euroopan talous reagoi uutiseen maanantaina voimakkaasti: markkinat avautuivat laskuun, Helsingin pörssin yleisindeksi laski kaksi prosenttia, maakaasun hinta nousi peräti 30 prosenttia ja euron arvo laski alimmilleen 20 vuoteen.

Todennäköistä on, että Venäjä käyttää energiaa aseena tulevaisuudessakin, etenkin kun kevät ja kesä ovat osoittaneet, miten syvästi energiapula huojuttaa Eurooppaa.

Huojentaviakin uutisia on saatu: hallitus julkisti budjettiriihessä tukipaketin energian hinnannousun vaikutusten lieventämiseksi, jotta ihmiset selviävät ensi talvena laskuistaan.

Sunnuntaina tiedotettiin sähköyhtiöiden hätärahoituspaketista, jolla yhtiöt selviävät vakuusvaatimuksista ja jolla pyritään estämään energiayhtiöiden kaatuminen.

Talous on tällä hetkellä sellaisessa turbulenssissa, että ensi talven näkymiä on vaikea ennustaa. Energiamarkkinoiden tilanne taas riippuu niin monesta tekijästä, että energian hinnan ja riittävyyden arviointi on lähes mahdotonta.

Parhaimmatkin ennusteet kertovat, että energian hinta nousee todella korkeaksi, ja sähköstä on pulaa ainakin ajoittain. Pahimmillaan Euroopassa edessä on kaaos ja laajoja yhteiskunnallisia levottomuuksia. Jo perjantaina Prahassa nähtiin kymmenien tuhansien mielenosoittajien joukko, joka vaati uuden kaasusopimuksen tekemistä Venäjän kanssa ja syytti hallitusta ukrainalaisten suosimisesta omien kansalaisten kustannuksella. Se on juuri sitä, mihin Venäjä toimillaan pyrkii.

Kynnys mielenilmauksiin alenee, kun hinnat nousevat, ihmiset joutuvat taloudellisesti ahtaalle ja trolliarmeijat ruokkivat yhteiskunnan epävakautta. Jälleen kerran ihmisiltä kysytään malttia ja kykyä ajatella, että tämäkin kriisi on mahdollista yhdessä ja yhteistyöllä voittaa.

Vaikka energiakriisi on vakava paikka, sillä on myös kääntöpuolensa. Venäjän energiantuonnin ehtyminen voi nopeuttaa tuotannon vihreää siirtymää kohti päästötöntä tuotantoa. Se myös pakottaa jokaisen tarkastelemaan kulutustottumuksiaan, sillä halvan energian aikana harva on jaksanut nuukailla.

Vaikka sähkölasku ei pakottaisi säästämään, suotavaa olisi, että ihan jokainen osallistuisi säästötalkoisiin. Jos onnistumme ruuvaamaan sähkönkulutustamme pysyvästi alemmalle tasolle, se palvelee paitsi tulevasta talvesta selviytymistä myös kamppailua ilmastokatastrofia vastaan.