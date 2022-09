Kysymys kuuluu, milloin hallitus ensimmäistä kertaa suuremman yhteisen hyvän nimissä ottaa joltakulta jotakin pois.

Twitter: @tuulensuu

Mikä on arvo? Sanakirjassa arvo tarkoittaa arvokasta, merkitsevää asiaa. Elämässä tärkeitä arvoja useimmille ovat terveys, perhe, suku ja ystävät. Monet yritykset ja julkisyhteisöt kirjaavat arvoikseen avoimuuden, vastuullisuuden, luotettavuuden ja vaikkapa rohkeuden. Arvot siis ovat tärkeinä pidettyjä asioita, joiden olemassaolosta koituu miellyttäviä seurauksia kuten onnellisuutta, oikeudenmukaisuutta ja aineellista hyvinvointia.

Hyvistä asioista on helppo pitää ja arvoja on helppo luetella. Kolikon toinen puoli tulee mukaan, kun puhumme arvovalinnoista. Jos emme voi saada kaikkea hyvää vaan jostakin on luovuttava, mikä on tärkeysjärjestyksemme? Olemmeko valmiit johonkin hankalaan saavuttaaksemme jotakin hyvää? Mikä on tärkeysjärjestys? Näin ajateltuna arvon määritelmä on vaikeampi: meille tärkeä asia, josta pidämme kiinni siitä huolimatta, että se maksaa meille. Arvot erottuvat pelkistä hyvistä aikeista.

Perhe ja ystävät ovat todellinen arvo siinä vaiheessa, kun tinkii urakehityksestään tai palkastaan voidakseen viettää enemmän aikaa läheistensä kanssa. Jos sosiaalisen median alustayritys kertoisi arvokseen vastuullisuuden, sen pitäisi investoida huomattavia summia vihapuheen ja valeuutisten poistamiseen siitä huolimatta, että liiketulos pienenisi. Voikin jäädä puheeksi.

Sanna Marinin (sd.) hallitus kertoi torstaina valtion ensi vuoden talousarviosta, joka on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämän se kattaa ottamalla lisää velkaa. Se ei edes yritä merkittäviä menojen leikkauksia.

Kysymys kuuluu, milloin hallitus päättää suuremman yhteisen edun nimissä ensimmäistä kertaa ottaa joltakulta jotakin pois? Toistaiseksi se on menetellyt opportunistisesti eli odottanut vähintään omien kannattajien tai kansan enemmistön mielipiteen muodostumista ja sen jälkeen toiminut mielipiteen mukaan. Se on lisännyt pysyviä ja yksinään sinänsä perusteltuja menoja ilman vastaavia vähennyksiä, velkaa vastaan. Toisin sanoen se ei ole vielä tehnyt ensimmäistäkään arvovalintaansa.

On kaksi vaihtoehtoa: joko rahaa on ikuisesti käytettävissä enemmän kuin sitä tulee eikä kestävyysvajetta ole olemassa, tai sitten kyse on lyhytnäköisestä miellyttämisestä tulevaisuuden kustannuksella. Kukin voi valita kantansa.

Koronapandemian aikana oli selvää, että rokotteita piti ostaa ja yrityksiä tukea vaikka velaksi. Miljardit vain vilisivät puheissa, syystä. Poikkeusaika alkaa kuitenkin päättyä. Pääministerin puheet sotataloudessa elämisestä ovat taitava yritys pitää yllä erikoisten aikojen suomaa mandaattia, jolla voi väistää ikävät valinnat.

Vaalien lähestyessä hän voi sanoa, että kilpailijoiden äänestäminen tarkoittaa ikäviä leikkauksia – ja on todennäköisesti oikeassa, koska hallituksineen seuraajansa sellaisiin pakottaa.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.