Hallituskauden viimeinen budjetti näyttää kieltämättä vaalikikkailulta.

Tämän hallituskauden viimeinen budjetti sai tuoreeltaan kiitosta siitä, että se huomioi suomalaisten akuutin hädän hintojen nousupaineessa. Onhan hallitukselta luvassa mittavat sähköpaketit kuluttajille ja lapsiperheiden arkea helpotetaan erilaisin keinoin.

Hallitus perusteli päätöksiään sillä, että Ukrainan sodan ja siitä seuranneen eurooppalaisen energiakriisin takia ajat ovat poikkeukselliset, joten korjaussarjankin pitää olla poikkeuksellinen.

Hehkutusten keskellä on hyvä muistaa, että kaikki hyvä, mitä hallitus nyt jakaa, on kerätty velkarahalle. Erityisesti ihmetyttää valtion ensi vuoden alijäämä. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) pohjaesitys esiteltiin elokuussa. Muutamassa viikossa esityksen loppulasku nousi lähes kaksi miljardia euroa.

Huolenaihetta yhä suuremmaksi paisuvasta velkataakasta lisää se, että korkomenot nousevat kiivasta tahtia.

Kun päätetyt helpotukset lasketaan yhteen, niin ei voi välttyä ajatukselta, että hallitus sorvasi vaalibudjetin kuten oppositio jo väläytteli. Irtiottoja tai velan hillitsemiskeinoja ei kuultu yhdeltäkään hallituspuolueelta. Kukaan ei halunnut keikuttaa venettä näin lähellä vaaleja.

Toisaalta hallituksella ei myöskään ollut varaa jättää suomalaisia oman onnensa nojaan. Kohonneet sähkön ja ruoan hinta vaativat nopeita päätöksiä. Kukaan ei halua, että Suomi luisuisi 1990-luvun kaltaiseen lamaan. Poliitikot ovat kertoneet, että tällaisiakin pelkoja kansalaisilla on ollut pitkin kesää. Tosin aikakausia ei voi verrata kaikilta osin keskenään, koska nyt työllisyys on paljon paremmissa kantimissa kuin silloin.

Korona, Ukrainan sota, energiakriisi, maatalouden kurimus, tuleva Nato-jäsenyys. Hallitukselle on riittänyt työsarkaa ja siksi osa kansasta ajattelee, että hallitus on hoitanut leiviskänsä hyvin, kun tehdään vaalikauden lopussa yhteenvetoa. Jotta kriisit on voitu hoitaa, niin se on vaatinut rahaa. Ja rahaa on otettu ja otetaan velaksi.

On muistettava, että myös muut EU-maat ovat keskellä samoja kriisejä. Nekin tarvitsevat velkarahaa.

Ei ole vaikea ennustaa, mitkä aiheet hallitsevat kevään vaalikeskusteluja. Velanoton ja taloudenpidon lisäksi sote-alueiden rahoitus on yksi kuumista aiheista. Oppositio pääsee tykittämään hurjilla korkolaskuilla ja terveydenhuollon kriisiytymisellä hoitajapulineen.

Oli vaalien voittaja sitten kokoomus tai joku muu, niin talouskurin on oltava seuraavan hallitusohjelman keskeinen linja. Se tarkoittaa, ettei suomalaisille ole tulossa pelkästään vaikea talvi. Niukkuutta jaetaan talvenkin jälkeen.