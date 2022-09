Tampereen seudun asukasrakenne kärjistyy, kun Tampereella ei ole tarjota riittävästi omakotitontteja.

Kuten monesti on todettu, Tampere ei voi maantieteelle mitään.

Kaupungin alue alkaa olla Teiskon suuntaa lukuun ottamatta täyteen rakennettua, joten omakotitontista haaveilevien perheiden katseet kääntyvät nopeasti naapurikuntien puolelle.

Lue lisää: Tampereella pientalojen rakentaminen hiipui, mutta naapurikunnissa suunta on täysin toisenlainen – yksi kuva näyttää muutoksen

Tämä kehitys näkyy selvästi, kun tarkastelemme tilastoa, jossa on kerrottu uusien omakotitonttien määrät eri Suomen kunnissa. Esimerkiksi Ylöjärvi pystyy tarjoamaan lähes yhtä paljon tontteja rakentajille kuin Tampere, vaikka sen asukasluku on vain murto-osa Tampereeseen verrattuna.

Tällä muutoksella on monenlaisia vaikutuksia. Tampereen kehyskunnat saavat lisää hyviä veronmaksajia mutta joutuvat todennäköisesti samalla rakentamaan lisää päiväkoteja ja kouluja. Ylöjärven, Nokian, Pirkkalan ja Lempäälän kannalta suuntaus on kokonaisuudessaan vahvasti plussan puolella. Tästä kertovat myös näiden kuntien alhaiset työttömyysluvut.

Tampere sen sijaan kamppailee nyt ja tulevaisuudessa monien haasteiden kanssa. Omakotitonttien tarjonnassa se tuskin pärjää tulevaisuudessakaan naapureilleen, työttömyys on jämähtänyt naapurikuntia korkeammalle tasolle ja huolta aiheuttavat myös velkaantuminen ja korkojen nousu.

Vaikka kuntaliitoksista puhuminen ei ole ajankohtaista, Tampereen seudun menestystä ja kehitystä kannattaa katsoa kokonaisuutena. Moni naapurikuntien omakotiasuja käy töissä Tampereella ja saa sieltä elantonsa. Tampereen ongelmat tonttitarjonnassa eivät syö alueen vetovoimaa.

Myös käynnissä olevat liikennehankkeet tukevat tätä myönteistä kehitystä. Raitiotieverkoston laajentuminen jatkunee vielä vuosikymmeniä, ja samalla kuntarajat hämärtyvät. Uusia asuinalueita on jo suunnitteilla muun muassa Tampereen ja Ylöjärven rajapintaan. Asukkaille on ajan mittaan yhdentekevää, kummalla puolella rajaa he asuvat, kun raitiovaunu kulkee ja omalla autolla pääsee kulkemaan sujuvasti töihin vaikka toiselle puolelle kaupunkiseutua.

Jossain vaiheessa tulevaisuudessa voi tulla ajankohtaiseksi ajatella Tampereen seutua Suur-Tampereena, jossa kuntarajat katoavat. Tämän kehityksen esteenä saattaa tosin olla naapurikuntien edelleen jatkuva menestys vetovoimaisen keskuskaupungin kyljessä.

Siksi Tampereen kannattaa huolehtia itsestään hyvin, ettei alueella käynnisty samanlainen kehitys kuin amerikkalaisissa suurkaupungeissa, joiden keskustat kuhisevat elämää virka-aikaan mutta autioituvat illaksi.

Osin tämänsuuntainen kehitys on jo käynnissä, kun perheiden harrastukset ja muu vapaa-ajan vietto on siirtynyt kehälle, Tampereen lähiöihin ja naapurikuntien urheilukentille ja halleihin.