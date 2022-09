Lainan alhainen yläraja ei motivoi parhaalla tavalla säästämään ensimmäistä omistusasuntoa varten.

Aamulehti

Valtion tukema ASP-laina on hyvä kannustin ensiasunnon ostoon, mutta Tampereen kaltaisissa isoissa kasvukaupungeissa summalla ei saa keskustasta edes kaksiota.

Lainoilla on paikkakuntakohtaiset enimmäismäärät, jotka on määritelty asuntosäästöpalkkiolaissa. Tampereella yläraja on 140 000 euroa.

Enimmäismääriä korotettiin viimeksi vuoden 2021 huhtikuussa. Ennen sitä Tampereella lainan enimmäismäärä oli niinkin alhainen kuin 115 000 euroa.

Korotuksesta huolimatta enimmäismäärä ei ole pysynyt hinnannousussa mukana. Alhainen yläraja ei motivoi parhaalla tavalla säästämään ensimmäistä omistusasuntoa varten.

Helsingissä ASP-lainan enimmäismäärä on 215 000 euroa. Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla se on 160 000 euroa, Tampereella ja Turussa 140 000 euroa ja kaikkialla muualla Suomessa 120 000 euroa.

Esimerkiksi Tampereella tällä enimmäismäärällä saa keskimäärin 44 neliön asunnon tämänhetkisillä kaupungin keskineliöhinnoilla. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vantaalta saisi 51 neliötä ja esimerkiksi Porista jopa 85 neliötä. Toisaalta Helsingistä saa vain 37 neliötä.

Tampereen ja Helsingin keskustoissa lainasummalla saatava neliömäärä on vielä selvästi yllä olevia esimerkkejä pienempi.

Aamulehti (31.8. A14–15) kokeili, mitä Tampereella on tällä hetkellä tarjolla täydellä ASP-lainalla. Lopputuloksena oli viisi alle 30 neliön yksiötä, joista uusin on rakennettu vuonna 1984, jos ei oteta huomioon yhtä 0 eurosta lähtevää tarjouskauppakohdetta.

ASP-lainojen suosio on kasvanut melko tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ensi vuonna suosio voi kasvaa entisestään, sillä järjestelemään saadaan parannuksia.

ASP-tilin voi tällä hetkellä avata 15–39-vuotiaana. Ensi vuoden alusta ikäraja nousee 44 vuoteen. Myös valtiontakaus nousee 50 000 eurosta 60 000 euroon.

Iso muutos on myös se, että kaksi asuntosäästötallettajaa voi saada yhteisen asunnon hankintaan 50 prosenttia enemmän korkotukilainaa kuin yksin asunnon hankkiva. Vielä tällä hetkellä lainan enimmäismäärä on sama riippumatta siitä, onko asunnonostajia yksi vai kaksi. Tämä on erityisen tärkeä muutos pariskunnille, jotka hakevat lainaa yhdessä.

Toivottavaa olisi, että myös kaupunkikohtaisia enimmäismääriä tarkistettaisiin vastaamaan paremmin todellisuutta. Tärkeää tämä on etenkin Tampereen kaltaisissa opiskelijakaupungeissa, joissa monella on ensiasunnon hankinta mielessä.