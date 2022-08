Tampere on tapahtumien kaupunki. Sen on voinut todeta kuluneen kesän aikana. Kaupungissa on vieraillut useita maailmanluokan musiikkitähtiä ja urheilutapahtumien komea sarja alkoi jo keväällä MM-jääkiekon kisoilla. Mikäpä on tapahtumia järjestää, kun puitteet alkavat olla kohdillaan. Areena tarjoaa kansainvälisen tason tapahtumamiljöön erilaisille spektaakkeleille, mutta myös olemassa olevia ulkoilmapuitteita on hyödynnetty onnistuneesti. Tästä esimerkkinä viime viikonloppuna Pyynikin kauniissa maisemissa järjestetty boutique-festivaali Festivaali.

Isoja tapahtumia halutaan Tampereelle lisää myös jatkossa, ja jos jokin niin tapahtumajärjestäminen on monin tavoin yhteisöllistä toimintaa. Tampereen kaupungin strategian keskeinen painopiste ovatkin tekevät yhteisöt. Siitä konkreettinen esimerkki on vasta perustettu tapahtumapankki (AL 28.8.), jonka kautta tapahtumajärjestäjät voivat tavoittaa Tampereella vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja potentiaaliset vapaaehtoiset saavat sen kautta tietoa tulevista vapaaehtoishauista.

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen (kok.) mukaan ilman vapaaehtoisia ja heidän tekemäänsä työtä ei monia suurtapahtumia olisi saatu onnistuneesti toteutettua. Vapaaehtoisena tapahtumissa työskentely voi tuoda esimerkiksi eläkeläiselle uutta sisältöä päiviin tai innokkaalle fanille uudenlaisen tavan osallistua itselle mieluisaan toimintaan.

On kuitenkin syytä muistaa, että Tampereella myös koulutetaan tapahtuma-alan ammattilaisia eri oppilaitoksissa. Pelkän vapaaehtoispankin varaan ei suurtapahtumien järjestämistä ole syytä rakentaa, eikä niin varmaan olekaan kaupungin ja tapahtuma-alan toimijoiden suunnitelmissa. Ei myöskään ole kuin pari vuotta siitä, kun korona iski erityisen pahasti tapahtuma-alaan, ja moni joutui työttömäksi. Suuret tapahtumat toivottavasti työllistävät entistä enemmän myös tapahtuma-alan ammattilaisia tulevaisuudessa. Se takaa myös tapahtumien tason.

Monet Tampereen menoihin tulevat majoittuvat kaupungissa. Hotellikapasiteetti on kasvanut viime vuosina, mutta vilkkaimpina tapahtumaviikonloppuina hotellit on myyty täyteen ja majoituksesta on ollut pulaa. Kannattaisiko kaupungin ja taloyhtiöiden harkita vielä sitä, että Airbnb-toimintaa ei täysin torpattaisi? Joissain uudiskohteissa Airbnb-toiminta on kielletty kokonaan kirjaamalla se yhtiöjärjestykseen, ja kaupungin säännöissä Airbnb-toiminnalle käytännössä rajataan monet kerrostaloasunnot lyhytaikaisen majoitustoiminnan ulkopuolelle (AL 17.8.). Kielloissa on vedottu muun muassa lyhytaikaismajoittujien aiheuttamiin järjestyshäiriöihin, mutta sellainen asennoituminen tapahtumavieraisiin ja kaupunkilomailijoihin ei ole tervetullut.