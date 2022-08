Suomen on pyrittävä kohti energiaomavaraisuutta erilaisin energiaratkaisuin.

Valtio lanseerasi 25.8. Astetta alemmas -kampanjan, jossa suomalaisia kannustetaan säästeliäämpään energiankulutukseen. Pidemmän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen.

Pidemmän aikavälin tavoitteena Suomen on myös oltava entistä energiaomavaraisempi. Olkiluoto 3:n käyttöönottoa joulukuussa odotetaankin nyt kuin joulupukkia. Uuden ydinvoimalan on luvattu vähentävän tuontisähkön tarvetta noin 60 prosenttia ja laskevan hintoja.

Sitä odotellessa kuluttajat ovat nousevien sähkönhintojen edessä hyvin avuttomassa tilanteessa. Sähkösopimusten kilpailutuksia on nyt turha tehdä, tarjolla on vain tolkuttomia kilowattihintoja. Ei olekaan ihme, että Helsingin kaupungin energiayhtiön Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kehottaa kaikkia siirtymään nyt pörssisähköön (Kauppalehti 26.8.). Eri vuorokauden aikoina hinnaltaan vaihteleva pörssisähkö on sähkötuotteista ainoa, jonka hintaa kuluttaja voi parhaiten yrittää hallinnoida omilla toimillaan.

Poikkeusolosuhteissa myös muiden energiamuotojen kysyntä kasvaa. Aamulehti uutisoi 25.8. että Pirkanmaalla polttopuiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti, hinnat ovat nousseet ja osalla toimittajista laarit ovat tyhjät tälle vuodelle. Huolestuttavaa on se, jos energia-ala päätyy kilpailemaan teollisuuden kanssa polttopuista. Kumpi ajaa siinä tilanteessa edelle, tehtaat vai lämpimät kodit?

Yksi 100-prosenttisesti kotimaisen energialähteen hyödyntäminen ja sitä myöten monen elinkeino on ajettu tehokkaasti alas Suomessa viime vuosina. Päätös lopettaa energiaturpeen poltto on EU:n ja kansallisen tason. On hienoa, että Suomi haluaa siirtyä kohti uusiutuvia energioita ja esimerkiksi tuulivoima lisääntyy kohinalla. Turve ei ole luokiteltu uusiutuvaksi energiaksi, vaikka se hitaasti uusiutuukin, koska sen päästöt ovat fossiilisten energialähteiden tasolla.

Viime marraskuussa valtionyhtiö Neova päätti lopettaa energiaturpeen noston, mutta onneksi kaikkia koneita ei ehditty romuttaa. Tuotanto on käynnistetty uudestaan kuluneena kesänä joka puolella Suomea, ja energiayhtiöt ja tuotantolaitokset hamstraavat nyt turvetta. Se on merkittävä raaka-aine Suomen huoltovarmuuden kannalta. Vähän kuin sota-aikana leipään lisättiin petäjäistä, energiakriisissä polttokattiloihin heitetään ensi talvena puun lisäksi tarvittaessa turvetta. Sdp tuli puuta polttavia energiayhtiöitä vastaan tällä viikolla ehdotuksellaan päästöoikeuksien lisäämisestä markkinoille. Tämä voisi laskea sähkön hintaa. Herää vain kysymys, oliko päätös turve-elinkeinon laajamittaisesta alasajosta esimerkki kauaskantoisesta energiapolitiikasta.