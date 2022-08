Sujuva lähijunaliikenne on houkutteleva vaihtoehto omalle autolle.

Lähijunaliikenne on osoittanut tarpeellisuutensa ja vetovoimansa Tampereen seudulla. Matkustajamäärät ovat kasvaneet selvästi verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan (AL 29.8.). Lähijunaliikennettä on lisätty vuoden 2019 joulukuusta alkaen, jolloin käynnistynyt kokeilu toi 25 uutta junavuoroa Mänttä-Vilppulan, Akaan ja Nokian suuntiin. Kokonaan uusi seisake avattiin Tampereen Tesomalle noin vuosi sitten, minkä jälkeen matkustajamäärät Tesoman ja keskustan välillä ovat kaksinkertaistuneet.

Lähijunaliikenteen jatko varmistui alkuvuodesta, kun liikenne- ja viestintäministeriö ja VR solmivat ostoliikennesopimuksen, joka on voimassa vuoteen 2030. Osana sopimusta kunnat ostivat lisää vuoroja lähijunaliikenteeseen. Nyt lähijunissa on pääsääntöisesti tunnin vuoroväli. Lisäksi asemilla pysähtyy kaukojunia.

Parantunut palvelutaso tekee junaliikenteen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työmatkaa taittaville. Myös polttoaineen kallis hinta lisää joukkoliikenteen kilpailukykyä oman auton käyttöön verrattuna. Junan isoimmat edut ovat kuitenkin nopeus ja matkustusmukavuus. Väljästi pakattu juna on parhaimmillaan yli puolet nopeampi kuin ruuhkabussi. Esimerkiksi Nokialta Tampereelle juna kulkee vartissa, kun bussilla matka kestää puoli tuntia. Ratkaisevaa on kuitenkin matkaan kuluva kokonaisaika. Esimerkiksi Tesomalla bussien vuoroväli on niin tiheä, että junan odottelu ei aina kannata, vaikka juna taittaa nopeimmillaan matkan keskustaan kymmenessä minuutissa.

Sujuva lähijunaliikenne mahdollistaa kestävän liikkumisen Tampereen seudulla. Korkeista kasvuprosenteista huolimatta junakohtaiset matkustajamäärät ovat vielä pieniä. Niiden kasvattamiseksi pitää edelleen tehdä töitä, jotta junaliikennettä kannattaa ylläpitää ja kehittää. Jotta työmatkalainen valitsisi junan, vuoroja pitää olla riittävästi ja lipun ostamisen käydä kätevästi. Oman auton voi jättää kotiin, jos lähijunamatka on sujuvasti yhdistettävissä muuhun joukkoliikenteeseen. Merkittävä edistysaskel tähän suuntaan on Nyssen ja VR:n lippuyhteistyö, jonka ansiosta junamatkan voi maksaa Nysse-lipulla ja jatkaa matkaansa asemalta bussilla tai ratikalla.

Tampereen seudun lähijunaliikennettä on tarkoitus laajentaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Tavoitteena on, että vuonna 2030 nykyisten seisakkeiden lisäksi käytössä on jo kolme uutta lähijunaseisaketta Tampereen Messukylässä, Lempäälän Sääksjärvellä ja Kangasalan Ruutanassa. Tavoite toteutuu, kunhan käytämme junia ja liikennöinti on kannattavaa.