Monitoimiareenassa pidettiin vajaan viikon sisään niin Blockfestin jatkot kuin Susijengin MM-karsintaottelukin.

Nokia-areena on sulautunut vajaassa vuodessa keskeiseksi osaksi Tamperetta muutenkin kuin sijaintinsa puolesta. Areenan päävuokralaiset ovat Tappara ja Ilves, mutta moderni areena ei ole pelkkä jäähalli. Monitoimiareena on nimensä mukaisesti monipuolinen, mikä on nähty kuluneen vajaan viikon aikana.

Perjantaina ja lauantaina tuhannet ihmiset kerääntyivät areenakokoiseen yökerhoon juhlimaan Blockfestien jatkoja. Torstaina Nokia-areena oli muuttunut ”yökerhosta” koripallopyhätöksi, kun Suomen miesten koripallomaajoukkue kukisti 11 554 katsojan edessä Israelin MM-karsinnoissa 79–73. Yleisömäärä jäi vain vajaalla tuhannella Suomen maajoukkueen kautta aikain yleisöennätyksestä. Areena vakuutti koripallokäytössä sen verran vahvasti, ettei olisi yllätys, jos Suomen isännöimä EM-kisojen alkulohko pelattaisiin juuri Nokia-areenassa vuonna 2025.

Riehakas tunnelma yhdisti pitopaikan lisäksi Blockfest-jatkoja ja koripallon MM-karsintaottelua.

Nokia-areenalle on nostettava hattua. Blockfest-jatkot olivat luova ja rohkea veto areenalta. Pelkät suuret yleisötapahtumat, kuten konsertit ja urheiluottelut, eivät areenaa työllistä ympäri vuoden, vaikka odotettuja yleisötapahtumia Nokia-areenassa kiitettävästi riittääkin.

Tapparan ja Ilveksen lisäksi Tampereelle saapuvat syksyllä kiekkoilemaan NHL-seurat Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets. Patrik Laineen ja Johnny Gaudreaun Blue Jackets kohtaa Mikko Rantasen ja Nathan MacKinnonin johtaman hallitsevan NHL-mestarin. Ja keväällä Nokia-areena järjestää toista vuotta putkeen jääkiekon MM-kisat.

Nokia-areenan konserteissa esiintyy pelkästään tämän vuoden puolella Stingin, Volbeatin ja Swedish House Mafian kaltaisia kansainvälisiä tähtiä.

Ottelut ja konsertit keräävät mehevimmät otsikot. Nokia-areenassa tapahtuu usein silloinkin, kun koko Tampereen keskusta ei huou jonkin ison yleisötapahtuman läsnäoloa. Messut, gaalaillat tai kokoukset kuuluvat myös Nokia-areenan repertuaariin.

Nokia-areenan ovet avattiin yleisölle viime joulukuun alussa. Tästä on aikaa vasta yhdeksisen kuukautta. Silti areena tuntuu olleen sulava osa Tampereen katukuvaa jo pidempään. Kasvukipuja ei ole juuri nähty.

Modernilla monitoimiareenalla on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Sen areenayhtiö on jo todistanut, että sillä on riittävästi menestykseen vaadittavaa luovuutta ja rohkeutta.