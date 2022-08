Sanna Marinin on syytä ottaa opiksi. Näin hän lupasikin tehdä. Emme tosin voi tarkalleen tietää, mitä se tarkoittaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhliminen on jo toista kertaa valtakunnan ykköspuheenaihe. Viime vuonna Marin juhli koronavirukselle altistuneena. Nyt kohu on noussut kuvista ja videoista, joissa Marin juhlii railakkaasti julkisuuden henkilöiden kanssa. Lisäksi kohutaan asiattomista kuvista, joita Marinin kutsuvieraat ottivat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Kyse ei ole siitä, saako pääministeri tanssia, laulaa, nauttia mietoja alkoholijuomia ja tehdä muita laillisia asioita, vaan siitä, millaisia rajoja pääministeri-instituutio tehtävään valitulle asettaa. Tamperelainen Marin on poikkeuksellisen suosittu, mutta myös poikkeuksellisen paljon mielipiteitä jakava poliitikko. Hän on kansainvälinen julkkis. Juhlakohua koskeva uutinen nousi viime viikon torstaina Britannian yleisradioyhtiö BBC:n luetuimmaksi verkkojutuksi.

Juhlimalla railakkaasti somevaikuttajien kanssa Marin luo uudenlaista kuvaa modernista poliitikosta ja rikkoo instituution rajoja. Monen suomalaisen mielestä Marin ei käyttäydy pääministeri-instituution velvoittamalla tavalla. Marin ei ole tehnyt mitään laitonta. Onko hän tehnyt jotain sopimatonta? Se riippuu, keneltä kysytään. Marinin ja hänen kannattajiensa mielestä varmasti ei.

Kohu on nostanut esiin yhteiskunnallisesti relevantteja kysymyksiä. Onko pääministeri juhliessaan ollut toimintakykyinen johtamaan maata? Pitääkö pääministerin olla koko ajan toimintakykyinen? Onko Kesärantaan sopivaa tuoda iso joukko tuttavia juhlimaan? Onko pääministerin arviointikyky pettänyt, kun hän on antanut kuvata railakkaita videoita itsestään? Tarjoaako pääministerin varomaton toiminta Venäjälle aseita informaatiosodankäyntiin?

Hallituskumppanit eivät ole ainakaan vielä kampittaneet Marinia erityisen rajusti julkisuudessa kohun takia. Sdp:n sisällä kohu nostaa kierroksia. Tyytymättömyys Marinia kohtaan kasvaa. Tosiasiassa Marin on sdp:n kovin ääniharava vuosikausiin. Kynnys hänen vaihtamiseensa on todella korkea. Se saattaisi tarkoittaa selvää tappiota ensi kevään vaaleissa. Erikoista on, että juhlavideolla esiintyvä Marinin ystävä Ilmari Nurminen (sd.) ei ole suostunut kommentoimaan kohua omasta näkökulmastaan. Hän on kuitenkin kansanedustaja ja Tampereen valtuuston puheenjohtaja.

Keskiviikkona Marin kertoi ottavansa opiksi. Tosin emme tarkkaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Uusia bilekohuja ei enää kaivata. Katse on suunnattava isoihin asioihin, kuten energiakriisiin, Ukrainan sotaan, uhkaavaan taantumaan ja talouden tasapainotukseen.