Kaikkien etu on, että Suomi, Nato ja Turkki löytävät ratkaisun diplomaattisin keinoin.

Nytkähtääkö Suomen Nato-prosessi nyt eteenpäin? Suomen, Ruotsin ja Turkin viranhaltijadelegaatioiden on määrä tavata Helsingissä perjantaina. Kokoontuminen on jatkoa Nato-jäsenyyskeskusteluille, jotka alkoivat Naton huippukokouksessa Madridissa kesäkuussa. Turkki yllätti aiemmin Nato-yhteisön ja asettui poikkiteloin Suomen ja Ruotsin jäsenyyksille.

Madridissa saatiin kuitenkin aikaan yhteisymmärrysasiakirja. Nyt neuvotteluja käydään sen pohjalta. Keskusteluissa nousee todennäköisesti esiin ainakin Suomen oikeusjärjestelmä ja miten se toimii. Turkki on esittänyt vaatimuksia muun muassa sen terroristeiksi määrittelemien henkilöiden luovutuksista.

Kysymyksiä on ilmassa paljon. Kun länsiyhteisö on sulkenut Venäjän kaiken yhteistyön ulkopuolelle, Turkki kasvattaa kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Valtioiden johtajat ovat tavanneet viimeksi elokuun alussa. Turismi maiden välillä on vilkasta. Silti samaan aikaan se on antanut suoran tukensa Ukrainalle, jota kohtaan Venäjä on hyökännyt raa’asti puoli vuotta.

Yhdysvallat on jo varoittanut Turkkia liian läheisistä väleistä Venäjän kanssa. Turkki on kuitenkin merkittävä Nato-maa, jopa niin merkittävä, että tässä vaiheessa sen sooloilua katsotaan vielä läpi sormien. Turkki on myös väläyttänyt pakolaiskorttia. Sen olisi käytännössä mahdollista lopettaa Syyriasta paenneiden pakolaisleirit. Se tarkoittaisi ennennäkemätöntä pakolaisvirtaa Eurooppaan.

Samaan aikaan Turkin talous sakkaa. Vaikka sen bruttokansantuote edelleen kasvaa, nousu ei tapahdu terveellisin keinoin eikä kansaa palvelevasti. Turkin inflaatio laukkaa järisyttävässä 80 prosentissa. Vertailun vuoksi Suomen vastaava luku oli heinäkuussa 7,8, vaikka taloudet eivät vertailukelpoisia olekaan. Turkki tekee erikoisia päätöksiä, kuten ohjauskoron laskemisen, vaikka perinteisessä talouspolitiikassa inflaatiota yritetään suitsia täysin päinvastoin. Myös valuutan arvo laskee. Maailman talous hidastuu ja epävarmuus horjuttaa entisestään kaupankäyntiä Turkin kanssa. Siksi se turvautuu Venäjään. Turkin ajautuminen rahoitus- ja maksuvaikeuksiin olisi myrkkyä myös Euroopassa.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa on puolustusliitolle niin tärkeä, että Turkin pelinpito laitetaan varmasti poikki jossain vaiheessa. Tärkeintä toki olisi, että ratkaisu löydettäisiin diplomaattisesti ja asiallisesti ilman, että se jättäisi suhteisiin suuria railoja. Turkin edessä ei pidä kuitenkaan nöyristellä ja esimerkiksi länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen periaatteista on pidettävä kiinni.