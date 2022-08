Maailma ei voi unohtaa: Euroopassa on käyty sotaa nyt puoli vuotta

Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan ei ole näköpiirissä ratkaisua. Avun on jatkuttava.

Euroopan turvallisuusympäristö muuttui täysin ja lopullisesti aamuyöllä noin kello viisi 24. helmikuuta tänä vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti televisiopuheessaan, että maa on aloittanut erikoisoperaation Ukrainan maaperällä. Hyvin nopeasti oli selvää, että Venäjä oli tosiasiassa aloittanut laajamittaisen hyökkäyssodan naapurivaltiossaan. Se on tänään jatkunut puoli vuotta. Ennuste jatkosta on synkkä: näköpiirissä ei ole ratkaisua, jolla tilanne saataisiin raukeamaan, ei sotilaallisesti eikä diplomaattisesti. (AL 22.08.)

Viesti on toisintoa vuodesta 2014, jolloin Venäjä miehitti laittomasti Ukrainan Krimin niemimaan. Tilanne jäätyi paikalleen, ja nyt suurimmat taistelut käydään nimenomaan samaisessa paikassa, vaikkakin Venäjän iskut ovat jylisseet joka puolella Ukrainaa pääkaupunki Kiovaa myöten päivittäin.

Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan hyökkäystä, koteja ja infrastruktuuria on järjestelmällisesti tuhottu, jälleenrakentamiseen menee vuosia ja Ukraina on poissa sijoiltaan. Siksi Euroopan ja kansainvälisen yhteisön kiinnostus ei saa herpaantua. Valtion suvereniteetin loukkaus on anteeksiantamatonta. Jos niin tapahtuu yhden maan kanssa, miksi se ei tapahtuisi myös toisille.

Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainassa ei saa jäädä asiaksi muiden joukossa, ei Euroopassa kuten ei muuallakaan maailmassa.

Samalla, kun miljoonat ukrainalaiset kärsivät, pitkittynyt hyökkäys mahdollisesti voimistaa Putinin kannatusta. Asiantuntijoiden mukaan propaganda toimii, vaikka riitaääniäkin on. Todellisuudessa kuitenkin iso osa venäläisistä ei edes tiedä, mitä naapurimaassa tapahtuu, tapahtuu oikeasti tai mikä tavoite Putinilla Ukrainassa on. Sitä on tällä hetkellä vaikea arvioida myös kansainvälisessä yhteisössä, asiantuntijat ovat todenneet.

Vielä muutama vuosi sitten orastava toive Venäjän avautumisesta eli suhteellisen vahvana. Rippeet tästä ovat tuhoutuneet samaan aikaan, kun rakennus toisensa jälkeen tuhoutuu Ukrainassa.

Tämän lisäksi diplomaattisen dialogin kudelmat ovat kerta toisensa jälkeen keskeytyneet, joskaan niitä ei ole valtiojohdon tasolla edes kertaakaan käyty. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut olevansa valmis neuvottelupöytään. Putin ei ole vastannut.

Venäjän hyökkäyksen suurin uhri ovat Ukrainan kansa ja valtio. Päivä toisensa jälkeen mahdollisuus rakentaa uudelleen ja saada ihmiset palaamaan koteihinsa vaikeutuu. Sillä on myös laajat vaikutukset koko maailmaan.