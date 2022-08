Ruoka on yhä kalliimpaa ja samaan aikaan sitä saadaan jaettua yhä vähemmän.

Ruuan kallistuminen näkyy voimakkaasti myös ruoka-avussa Tampereella. Katukuvassa moni on pannut merkille ruokajonojen pidentymisen esimerkiksi Puutarhakadulla.

Muutos on totta myös lukujen valossa. Ennen korona-aikaa ruokakasseja jaettiin Tampereella noin 7 500 kappaletta kuukaudessa. Nyt tuo määrä on miltei tuplaantunut.

Jo korona lisäsi avuntarvetta suuresti. Aamulehti uutisoi loppuvuonna 2020, kuinka ruokajono oli peräti kilometrin mittainen. Kuluvana vuonna Ukrainan sodan voimistama inflaatio on pahentanut tilannetta entisestään.

Ruokajonoissa on aiempaa vaikeampi myös siksi, että jaettavan ruuan saatavuus on muodostunut ongelmaksi. Samaan aikaan, kun hinta nousee, hävikkiruokaa saa kaupoista aiempaa vähemmän ja seurakunnalla on myös vähemmän varaa ostoruokaan. Lisäksi esimerkiksi EU:n ruoka-avusta saadut kuivatuotteet loppuivat jo maaliskuussa.

Jaettavan ruuan kilomäärä on pysynyt kutakuinkin samana, mutta hedelmä- ja vihanneslahjoitusten määrä on kasvanut. Lihaa, kalaa ja maitotuotteita saadaan kuitenkin hyvin vähän.

Ruoka-avun tarve on kasvanut esimerkiksi lapsiperheiden, nuorien perheiden ja yksinasuvien keskuudessa. Apua tarvitsevat myös Suomeen paenneet ukrainalaiset.

Tampereen ruoka-avussa tuskaillaan seuraavaksi, että miten käy, kun opiskelijat ovat hiljalleen saapuneet kaupunkiin. Opiskelijaruuan hinta on nousee myös.

Tampereella ruoka-apua jaetaan kahdella tavalla. Seurakuntien ruokapankissa asioivat kirjautuvat asiakkaaksi eli saavat luvan avun hakemiseen seurakunnan diakonilta. Lisäksi SPR jakaa apua kaikille taustoja ja tarvetta sen enempää selvittämättä.

Seurakunnan Ruokapankin mukaan tilanne on Tampereella kestämätön (Uutiset A4–5). He miettivät jatkuvasti, miten apua saisi lisää.

Yhtenä apukeinona seurakunnalla on ollut ollut Liki-hanke. Siinä kolme sosiaali- ja diakoniatyöntekijää jalkautuu ruokajonoihin ja etsii apua tarvitsevia.

Hankkeella on hieno ajatus ja se voi olla kullanarvoinen apu yksittäisille ihmisille. Taustalla olevaa ongelmaa sillä ei kuitenkaan ratkaista. Lisäksi kaikkein vaikeammassa tilanteessa olevat eivät välttämättä edes jonoon asti pääse.

Avuntarve on nyt niin suuri, että ratkaisuja olisi syytä miettiä pikaisesti eduskuntaa myöten. Hinnannousu tuntuu pahiten vähävaraisimpien kukkarossa, ja pienelläkin avun lisäyksellä on merkitystä.