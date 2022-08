Yliopistosta pitää tehdä taas yhteisö

Uudet opiskelijat aloittavat orientoivat opinnot Tampereen yliopistossa ensi viikolla.

Pandemia on koetellut erityisen paljon nuoria viimeiset kaksi ja puoli vuotta. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijat ovat olleet laajasti etäopetuksessa. Se on monella tarkoittanut enemmän itsenäistä puurtamista ja vähemmän sosiaalisia kohtaamisia. Teams- ja Zoom-ruutujen taakse on ollut helppo kadota, ja korona on heikentänyt etenkin opiskelijoiden mielen hyvinvointia.

Opiskelijat kertovat Aamulehden haastattelussa (AL 21.8.), millaista korona-aikana on ollut. Yksi korona-aikana aloittanut opiskelija esimerkiksi luonnehtii, että aluksi odotukset olivat korkealla, mutta kun rajoitukset kiristyivät, ei ollutkaan muuta kuin arki kotona.

Tänä syksynä on vidoin edessä paluu lähiopetukseen kahden ja puolen vuoden jälkeen. Esimerkiksi yksin Tampereen yliopistossa on aloittanut korona-aikana yhteensä yli 7 000 opiskelijaa. Kokonaisia vuosikursseja on opastettu yliopistomaailmaan etänä.

Koronarajoitusten väheneminen näkyy myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden paluuna. Esimerkiksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasille on tullut vaihto-opiskelijoilta noin sata asuntohakemusta enemmän kuin vuonna 2019 eli ennen pandemiaa. Asuntojen kysyntä on ollut korkeaa siitäkin huolimatta, että Ukrainan sota ja hankala taloustilanne ovat saaneet osan vaihto-opiskelijoista perumaan tulonsa.

Tampereen korkeakouluyhteisössä on nyt syytä hyödyntää uusi alku kaikin tavoin. Opiskelu tarjoaa parhaimmillaan paitsi sivistystä myös elämyksiä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja loppuelämän ystäviä.

Maanantaina alkavat uusien opiskelijoiden orientoivat opinnot. Se tarkoittaa kohtaamisia niin tutoreiden kuin opiskelutovereiden kanssa. Yhtä tärkeää on kuitenkin kaikkien pandemian aikana opintonsa aloittaneiden aktivoiminen osaksi yhteisöä.

Siirtyminen etäopiskelusta kampuksille voi herättää myös vastustusta. Onhan se helppoa, jos aamulla ei tarvitse kiirehtiä luennolle, vaan voi vaikkapa nauttia aamukahvinsa kotona ensimmäisen luennon aikana. Etäopetusta voidaan edelleenkin hyödyntää silloin, kun se on toimiva ratkaisu, mutta täysmittaisen etäopetuksen aika on ohi.

Toisaalta lähiopiskelusta voi olla hyvin monenlaisia hyötyjä. Esimerkiksi ongelmaratkaisu yhdessä muiden kanssa on kehittävää, samoin kahvipöytäkeskusteluissakin oppii debatointia. Opiskeluaika on suurimmalle osalle kuitenkin ainutlaatuinen ja suhteellisen lyhyt elämänvaihe, jolla on usein kauaskantoiset vaikutukset koko elämään.