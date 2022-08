Erityisen tärkeää on varmistaa se, että niihin pääsevät mukaan ne, jotka maksutonta harrastusta eniten tarvitsevat.

Harrastukset tekevät lapsille ja nuorille hyvää. Niiden kautta löytää omia vahvuuksia, oppii uusia taitoja ja saa onnistumisen kokemuksia. Mikä tärkeintä, harrastus on lapsen oma juttu.

Harrastaa voi toki myös itsekseen, mutta ryhmässä harrastaminen opettaa lasta toimimaan joukossa ja ottamaan itsensä lisäksi vastuuta muista. Se on tärkeä tekijä myös yksinäisyyden torjumisessa.

Siksi jokaiselle lapselle pitäisi voida tarjota mahdollisuus harrastaa yhdessä toisten lasten kanssa.

Joissain perheissä lasten harrastaminen on haastavaa esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen tai vanhempien jaksamisen takia. Siksi onkin erityisen tärkeää, että kouluikäisille lapsille tarjotaan myös maksuttomia vaihtoehtoja harrastaa.

Tähän tarpeeseen vastaa osaltaan harrastamisen Suomen malli, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kunnat saavat hakemusten perusteella toiminnan järjestämiseen erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Aamulehti kertoi (19.8.2022) erilaisista maksuttomista lasten harrastusvaihtoehdoista, jotka ovat osa harrastamisen Suomen malliin kuuluvaa toimintaa.

Tampereella maksuttomat, perusopetukseen kuuluville tarkoitetut harrastusryhmät kulkevat Lupa harrastaa -nimekkeellä. Kerhoja on eri puolilla kaupunkia, pääsääntöisesti kouluilla, yli 300.

Tampereella kerhojen määrä on hieman vähentynyt viime vuodesta, sillä harrastamisen Suomen mallissa rahaa on kaikkiaan ollut hieman vähemmän jaossa samalla kun toiminta on Suomessa kasvattanut suosiotaan. Pirkanmaalla toimintaa on useissa kunnissa, muun muassa Akaassa, Pirkkalassa ja Nokialla.

Maksuttomien harrastusten haasteena on se, että suosituimmat ryhmät täyttyvät varsinkin isommissa kaupungeissa hetkessä. Se ei ole ihme. Iltapäivätoimintaa järjestetään toiseen luokkaan asti, mutta isommatkin koululaiset kaipaavat iltapäiväksi mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen. Monet ohjatut harrastukset ajoittuvat edelleen iltoihin.

Vaikka itse harrastaminen on helppoa, kerhopaikan saaminen vaatii vanhemmilta nopeutta ja aktiivisuutta. Silloin on vaarana, että ne, jotka maksutonta harrastusta eniten tarvitsevat, jäävät ryhmän ulkopuolelle. Joissakin kouluissa opettajat ovat ottaneet aktiivista roolia varmistaakseen, että ne lapset, joiden olisi tärkeää päästä mukaan harrastamaan, saisivat siihen mahdollisuuden. Kaikissa kouluissa tämä ei ole mahdollista eikä sitä voida edes vaatia.

Harrastusryhmille olisi tilausta siis vielä nykyistäkin enemmän. Lisäksi olisi tärkeää löytää keino, että ne lapset, jotka eniten toimintaa tarvitsevat, mahtuvat mukaan.