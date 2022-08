Oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Vanhusten hoiva on huono säästökohde, koska päivystykset ja ensihoito kuormittuvat.

Vanhusten laitoshoitoa on Suomessa purettu 1990-luvun lopulta lähtien. Vauhti kiihtyi, kun sosiaali- ja terveysministeriö vuonna 2014 julkisti toimenpideohjelman, jonka tavoitteeksi otettiin, että ikäihmisistä yhä suurempi osa asuu kotona ja saa sinne avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa. Kauniissa perusteluissa puhuttiin paremmasta elämänlaadusta ja ihmisten omista toiveista. Tuon ajan iskulauseina kaikuivat ”kotona kaiken ikää” ja ”laitos ei saa olla kenenkään koti”, kun vanhainkoteja ja terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja suljettiin.

Kotona asumisen tavoite on toteutunut hyvin. Noin 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu nykyään kotona. Vanhustenhoidon kivijalka kuitenkin romahti, kun laitoshoitoa purettiin, mutta kotiin annettavia palveluita ei vastaavasti lisätty. Yhä huonompikuntoiset vanhukset on jätetty kotiensa vangeiksi olemattoman avun turvin. Kotihoidossa henkilöstöpula on tosiasiassa vielä pahempi kuin ympärivuorokautisessa hoivassa, jossa asiakaspaikkoja on tänä kesänä jouduttu sulkemaan sijaispulan ja hoitajamitoitusten vuoksi. Tehostettuun palveluasumiseen taas on turha edes hakea, ennen kuin tarvitsee apua kellon ympäri kaikissa arjen toiminnoissaan. Tehostetusta palveluasumisesta on käytännössä tullut terminaalihoitoa, jossa vanhus viettää pari viimeistä elinvuottaan.

Seuraukset näkyvät sairaaloiden päivystyksissä, jotka ovat tänä kesänä ruuhkautuneet pahasti. Taysin Acutassa on pahimmillaan ollut yli sata potilasta päivystysjonossa. Päivystykset on tarkoitettu akuuttihoitoon, josta potilaat siirtyvät nopeasti kotiin tai vuodeosastoille toipumaan. Nyt niistä on tullut vuodeosastoja, jotka ovat täynnä jatkohoitopaikkaa odottavia vanhuksia. Kotona riittämättömän avun turvin asuvat ikäihmiset kuormittavat myös ensihoitoa. Kun vanhuksen vointi romahtaa, hänet kiidätetään ambulanssilla Acutaan ja ensiavun jälkeen hetkeksi sairaalan vuodeosastolle. Kun kunto hieman kohenee, vanhus palautetaan bumerangina takaisin kotiin odottamaan seuraavaa sairaalakäyntiä.

Vahvasti syntyy vaikutelma, että ajatus kotihoidon lupaamasta elämänlaadun paranemisesta oli vain sanahelinää, jonka alle peitettiin tarve säästää hoitomenoissa. Säästö on näennäistä, koska päivystyksellinen hoito ja ensihoito tulevat perushoivaa paljon kalliimmaksi. Toivoa sopii, että hyvinvointialueella katsotaan kokonaisuutta ja lisätään merkittävästi vanhusten kotihoidon palveluita ja hoivapaikkoja. Tarjotaan oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.