Koronaviruksen kanssa on opittava luovimaan

Kynnys rajoitusten uudelleen käyttöönotolle on korkea, ja niin pitääkin olla.

Syyslukukautta on ehtinyt kulua vasta muutamia päiviä, kun ensimmäisissä koululuokissa on jo todettu koronatartuntoja. Rehtorit ja opettajat pohtivat taas vastauksia samoihin kysymyksiin kuin kahtena edellisenä syksynä: Miten arki koululuokassa järjestetään, kun tartuntoja tulee ilmi? Miten viruksen hallitsematon leviäminen estetään?

Jo heinäkuun lopussa uutisoitiin, että uudet omikronmuunnoksen variantit leviävät Pirkanmaalla vauhdilla. Hyvä uutinen oli, että tehohoitoon johtaneita tartuntoja ei ollut.

Tilanne ei ole juuri muuttunut kolmessa viikossa. Heinäkuun lopussa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) oli koronapotilaita reilu 40. Heistä useampi kuin joka toinen tarvitsi sairaalahoitoa ensisijaisesti koronan vuoksi. Nyt Taysissa on jälleen noin 40 koronapotilasta. Keskiviikkona lähes 30 potilasta tarvitsi sairaalahoitoa juuri koronaviruksen vuoksi.

On muistettava, että vaikka koronatartunta on vienyt kymmeniä sairaalaan, samaan aikaan valtaosa sairastaa lieväoireista koronatautia kotonaan.

Jos koronaviruksen aiheuttama tauti ei ole perusterveille tavanomaista syysflunssaa vakavampi, laajoihin rajoituksiin palaaminen tuntuu mahdottomalta. Silti se ei ole kokonaan pois suljettu vaihtoehto.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) väläytti koronarajoituksiin palaamista viime viikolla. Marin sanoi Helsingissä Flow Talks Music -paneelikeskustelussa perjantaina, että Suomessa saatetaan tarvita koronaan liittyviä rajoituksia mahdollisesti vielä tulevaisuudessa, jos pandemian tilanne vaikeutuu.

Viesti on vakava, vaikka Marin painottikin samassa keskustelussa, että yhteiskunta on pidettävä auki eikä rajoitusten aika ole nyt.

Suomalaiset tuskin ovat valmiita palaamaan koviin rajoituksiin helpolla. Koronavuosien vaikutukset yrityksille ja elinkeinonvapaudelle ovat vielä tuoreessa muistissa. Kynnys rajoitusten uudelleen käyttöönotolle on korkea, ja niin pitääkin olla.

Jos jonkinlaisia rajoituksia kuitenkin olisi edessä, on muistettava, miksi niihin turvaudutaan. Rajoituksilla suojataan etupäässä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia.

Turhautuminen koronan aiheuttamaan epävarmuuteen on yhteistä. Koska vaihtoehtoja ei ole, taudin kanssa on elettävä. Koronaviruksen kanssa on opittava luovimaan, kuten Taysin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttunen kuvaili jo heinäkuussa.