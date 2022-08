Rahat loppuvat, jos sote-työntekijöiden palkat harmonisoidaan kärkipalkkojen mukaan.

Terveydenhuolto on kriisin partaalla nyt kun palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Hoitajapulan ratkaiseminen on yksi ensi kevään eduskuntavaalien suurista puheenaiheista.

Pirkanmaan uuden hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota laaditaan epävarmoissa oloissa. Inflaatio, etenkin energian hinnan nousu, näkyy myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työmarkkinapoliittinen ratkaisu sote-alan työntekijöiden palkoista on auki. Lisäksi on ratkaisematta, miten palkat harmonisoidaan eli yhtenäistetään nyt kun työntekijät siirtyvät saman työnantajan eli hyvinvointialueen palvelukseen. Kiristyvä hoitajamitoitus pahentaa hoitajapulaa entisestään.

Sote-työntekijöiden palkkojen harmonisointiin odotetaan koko maan kattavaa ratkaisua pitkällä siirtymäajalla. Perusajatus on, että kenenkään palkka ei laske, mutta aika monen nousee. Uhkana on, että yhtenäistetään kärkipalkkojen mukaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola arvioi, että koko maassa se tarkoittaisi yli miljardin euron ja Pirkanmaalla noin 100 miljoonan euron kustannuksia. Palkkojen harmonisointiin on varattu koko maassa vain noin 400 miljoonaa euroa. (AL 15.8.2022) Kärkipalkkojen mukaan harmonisointi vaarantaisi nykyisen palvelutason toteutumisen.

Hoitajien palkkakehitys on ollut heikkoa. Palkka ei useinkaan vastaa työn vaativuutta. Alan houkuttelevuus on laskenut, ja moni hoitaja on vaihtanut alaa kokonaan. Palkkoja on kova paine korottaa. Jos hoitajien palkkoja kuitenkin korotetaan reilusti muita aloja enemmän ja ne lisäksi harmonisoidaan kärkipalkkojen mukaan, rahat eivät riitä. Palvelutarve kasvaa niin paljon, että merkittäviä lisäkustannuksia on luvassa joka tapauksessa.

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja entinen valtiosihteeri Martti Hetemäki sovittelivat keväällä kunta-alan palkkaratkaisua. Nyt kaksikolla on hyvä ehdotus. Sote-alan palkkaohjelmaan ja palkkojen harmonisointiin varatut rahat voitaisiin käyttää nykyistä kannustavampaan palkkausjärjestelmään (AL 14.8.2022).

Uusi järjestelmä mahdollistaisi palkkakehityksen, jota voisi edistää omilla ponnisteluillaan. Esimerkiksi työkokemus, osaaminen, vastuut ja suoritteet otettaisiin nykyistä paremmin huomioon palkkauksessa. Pitkällä aikavälillä tuottavuus kohenisi ja kustannusten nousu hidastuisi. Myös alan vetovoima voisi kohentua. Palkkaharmonisointi on nyt syytä ottaa mukaan palkkaneuvottelupöytään, vaikka hoitajaliitot suhtautuvat ajatukseen nihkeästi.