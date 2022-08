Suojatien säännöt ovat monelle epäselvät – Uuden opettelua vaaditaan liikenteessä jatkuvasti

Uusi tieliikennelaki juurtuu liikennekulttuuriin hitaasti. Tienkäyttäjän vastuulla on myös ennakoida muiden toimintaa.

Tampereella koulunsa aloittaa tänään noin 2 160 ensimmäisen luokan oppilasta. Joka vuosi samassa yhteydessä, kun uutisoidaan koulutien alkamisesta, nostetaan esille myös liikenneturvallisuus. Niin tänäkin vuonna, sillä jos on koulutiellä opittavaa, opittavaa on myös rattien ja tankojen takana.

Pari viimeistä vuotta liikenteessä on opiskeltu uusia sääntöjä eikä epäselviltä tilanteilta olla vältytty, kun uuden tieliikennelain siirtymäajalla on ollut kahdenlaisia käytäntöjä ja liikkeellä yhä enemmän uusia menopelejä. Esimerkiksi yksisuuntaisella tiellä samalla kaistalla autoilijaa vastaan tuleva sähköpotkulautailija liikkuu täysin laillisesti, jos se on siihen oikeuttavalla liikennemerkillä osoitettu. Niin tekee myös autoilija joka ajaa suoraan suojatien yli, eikä anna pyöräilijän ylittää suojatietä ensin, mutta kuinka moni autoilija tietää, miltä näyttää merkkeineen uusi pyöräilijän tienylityspaikka, joka sallii pyöräilijälle etuajo-oikeuden? Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä suojateiden pyöräilijää koskevan väistämissäännön tunsi vain runsaat puolet vastaajista.

Uuden lain vakiintuminen osaksi liikennekulttuuria vie vuosia, ja se vaatii tiedotusta ja viestintää. Myös medialla on tärkeä tehtävä liikennevalistuksessa. Aamulehden jo 44 vuotta sitten aloittama Älä aja päälle -kampanja toteutetaan nyt kaikissa Sanoman Pirkanmaan ja Satakunnan medioissa. Kampanja alkoi tällä viikolla ja jatkuu lokakuun alkuun asti. Toteutus tehdään yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.

Tarkkuutta vaaditaan nyt erityisesti suojateillä, joita koululaiset luottavaisesti ylittävät. Liikenneturvan tilastot näyttävät, että hyvään suuntaan ollaan menossa: Viimeisen 10 vuoden aikana suojatieonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on puolittunut. Kun 10 vuotta sitten suojatieonnettomuuksissa kuoli 10, parin viime vuoden aikana määrä on ollut 4-5. Loukkaantuneiden määrä on kymmenessä vuodessa tipahtanut noin 250:ä 135:een. Lapsia suojatieonnettomuuksissa loukkaantuneista oli viime vuonna 18.

Yksikin luku tilastoissa on liikaa, ja moni vanhempi neuvookin pieniä koululaisiaan enemmän huoli kuin pykälät edellä: suojatien reunassa kannattaa aina odottaa, antavatko muut tilaa. Joissain kunnissa myös ohjeistetaan, etteivät ekaluokkalaiset menisi kouluun pyöräillen. Ratin takana sääntöjen on oltava selvät. Sinne pätee myös uuden tieliikennelain säädös: Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.